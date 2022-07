Schiaretti en la Rural: “La Argentina tiene que defender a quienes trabajan”

El gobernador Juan Schiaretti visitó este viernes la muestra agroindustrial que organiza la Sociedad Rural Argentina en su predio del barrio porteño de Palermo. Además de recorrer el stand oficial de la Provincia y conversar con los expositores, se reunió con los dirigentes de la Mesa de Enlace nacional.

En la reunión con los dirigentes ruralistas, el gobernaor estuvo acompañado del ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso y el diputado Carlos Gutiérrez. Por parte de la Mesa de Enlace. participaron el presidente de la Sociedad Rural, Nicolas Pino; el vicepresidente, Marcos Pereda; el presidente de Confederaciones Rurales Argentina, Jorge Chemes; el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni y el representante de Coninagro, Lucas Magnano.

Declaraciones a la prensa

En diálogo con la prensa, Schiaretti dijo que siempre estará “defendiendo a los que producen y a los que trabajan” y destacó que en Córdoba la relación con los productores agropecuarios “permite la ejecución de distintos programas, desde el cuidado de la red secundaria y terciaria a las buenas prácticas agropecuarias”.

El mandatario hizo referencia a la inauguración, junto a la Mesa de Enlace de Córdoba, “de una ruta de 18 kilómetros que hace 30 años están esperando dos localidades del interior productivo. ¿Y saben cómo lo hemos hecho? Poniendo una parte el Estado provincial y otra parte mediante la contribución por mejoras de los productores de esa zona”.

Ante la consulta sobre la coyuntura económica, sostuvo: “Estoy muy preocupado por la situación de zozobra que vive el pueblo argentino; la plata no alcanza, hay dificultades para llegar a fin de mes, para el que es asalariado, esté trabajando en la economía formal o en la informal”.

Repasó el impacto en distintos sectores, como “los pequeños comercios, sobre todo para reponer la mercadería porque no saben si les llega y a qué precio les llega”. En el caso de los productores agropecuarios e industriales, dijo que “hay incertidumbre, no saben cuánto les van a costar los insumos y no saben cómo van a seguir funcionando”.

En otro tramo, Schiaretti lamentó que “el gobierno kichnerista en vez de encontrar una solución, le haya echado la culpa al sector agrario como lo hizo la semana pasada. En vez de resolver la situación se ocupan de agredir a quienes traen los dólares al país”.

“Siempre voy a defender a los que producen y trabajan”, reiteró, agregando que “la Argentina tiene que defender a quienes trabajan, a quienes producen, a quienes son capaces de traer divisas genuinas a través de la exportación, como es el campo. Porque ellos son los que nos permiten después consumir al resto de los argentinos”.

El stand de Córdoba

El gobernador Schiaretti recorrió los stands de los expositores cordobeses, que este año fue récord con locales dispuestos dentro del espacio institucional, convocados a través del programa “Córdoba Vidriera Productiva”, que coordina la cartera agropecuaria.

“Estos pequeños y medianos emprendedores eligen apostar al progreso de sus propias localidades, agregando valor en origen y fortaleciendo sus economías regionales”, indicó la información oficial.