El club de origen de Nahuel Molina, sin derechos de formación 

El lateral derecho fue vendido a Atlético de Madrid en 20 millones pero su club de inicio, Fitz Simon de Embalse, no accederá a algún porcentaje. Las causas, en esta nota.

En la localidad de Embalse hay mucho entusiasmo con el presente del lateral derecho de la Selección Argentina Nahuel Molina Lucero, hijo pródigo de esa ciudad, con su transferencia millonaria al Atlético de Madrid que dirige el argentino Diego Simeone. Y de hecho existieron ilusiones de parte de los dirigentes del club donde realizó sus primeros pasos, Fitz Simon, en procura de acceder a algún dinero en concepto de Mecanismo de Solidaridad o derechos de Formación. Sin embargo, las expectativas no son muy venturosas en ese objetivo.

Es que Molina jugó en edad tempranera en Fitz Simmons y en las inferiores que compiten en la Liga Riotercerense de Fútbol pero a los 11 años emigró rumbo a la filial de Barcelona de España y luego a las categorías formativas de Boca Juniors. Y de acuerdo a los convenios, no se contempla esa edad a la hora de los reclamos por formación.

"Fitz Simon lamentablemente no tiene derechos jurídicos para reclamar legítimamente algún porcentaje de esa operación. FIFA en eso es taxativo, el reglamento involucra la formación a partir de los 12 años de edad. Por más que hagan presentaciones y exposiciones legales, no les corresponde ningún ingreso en ese sentido", suscribió el abogado experto en derechos deportivos Marcelo Bee Sellares. Desde la dirigencia harán algún intento o gestión vía AFA, pero no son muy optimistas en recibir buenas noticias al respecto.

El reglamento indica que: "...El porcentaje por derecho de formación se deduce para distribuir proporcionalmente entre los clubes o el club (dependiendo el caso), que formaron al jugador desde los 12 hasta los 23 años. En tanto, el Mecanismo de Solidaridad es el reconocimiento FIFA que otorga a partir de los 12 años por los recursos invertidos en un jugador". Y como Molina tenía apenas 11 años cuando se llevó el pase de Fitz Simon, el club de Embalse no tendrá derecho a ningún reclamo de porcentaje ni de formación ni de Mecanismo de Solidaridad. Por el contrario, Boca percibirá 700 mil Euros y podrá cobrar 210 mil más, si cumple una serie de objetivos.

Molina es fija para estar en la delegación de la selección Argentina en la cita mundialista en Qatar 2022, y fue transferido de Udinese de Italia a Atlético de Madrid en casi 26 millones de euros.