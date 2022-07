“Es emocionante que la gente disfrute de 'Drácula' con la misma pasión”

Treinta años después del estreno de “Drácula, el musical”, una de los espectáculos más vistos del teatro argentino, la creación de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler volvió a las tablas este año y que se presentará del viernes 29 al domingo 31 de julio en la sala del Teatro del Lago de Villa Carlos Paz.

Luego de cuatro funciones a sala llena en el Teatro del Libertador San Martín en el mes de abril, el musical regresa a la Villa turística generando mucha expectativa. Juan Rodó, Cecilia Milone y Josefina Scaglione encabezan el elenco de esta gira titulada “Drácula 30 años, la despedida”.

Juan Rodó dialogó con La Nueva Mañana sobre este suceso que llegará por primera vez a Villa Carlos Paz como el cierre de la grilla teatral de esta temporada invernal de julio.

“Para mí es muy importante llegar a Carlos Paz porque hemos recorrido varias ciudades y te lo puedo decir yo que interpreté a Drácula desde el primer día. Nunca visité la villa como artista con alguna obra, por eso tengo mucha expectativa. Pero para mí, además, tiene algo muy especial porque mi mujer es carlospacense”, contó.

Eluney Zalazar es actriz, cantante y bailarina, y es parte del elenco de “Drácula”. “Hemos trabajado juntos hace 12 años y en el musical interpreta a Ninette y la posadera, en esta versión. Va a ser buenísimo disfrutar de la ciudad de mi esposa y que ella también pueda debutar en su ciudad natal”, contó Rodó.

- ¿Esperabas la repercusión que tuvo semanas atrás “Drácula” en la ciudad de Córdoba con entradas agotadas?

- La verdad es que no. Siempre Córdoba fue una ciudad difícil, si bien nos ha ido bien, no esperábamos este suceso de llenar cuatro teatros del Libertador San Martín. Fue algo que escapó a nuestro cálculo. Es más, nos quedó chica la sala. Ojalá que mucha gente de Córdoba, que se quedó sin entradas esa vez, pueda venirse a Carlos Paz y disfrutar del musical este fin de semana.

- ¿Sentís que este nuevo fenómeno de Drácula, 30 años después de su estreno, está también relacionado con este romance que vuelve a tener el público con el teatro luego de dos años de pandemia por el Covid-19?

- Creo confluyeron dos cosas. Por un lado, la desesperación de la gente por salir de este encierro y poder vivir la normalidad. Y por el otro, el festejo de Drácula, que era muy esperado, que la gente lo pedía, y que, a pesar de que era muy deseado, no creíamos que podríamos volver a hacerlo otra vez. Es muy emocionante que el público, a través de los tiempos, nos siga con la misma euforia y pasión. A mí me alegra enormemente el acompañamiento que nos hace la gente.

- ¿Cuál es el atractivo especial que tiene este musical en la gente o al menos cuál es el que vos le ves como protagonista, interpretando a Drácula en este espectáculo?

- Son muchas cosas las que atraen. Por un lado, Drácula es un personaje que en sí mismo genera a través de los tiempos mucho misterio y al mismo tiempo hay en él una sensualidad por el propio vampirismo. Además, está el contenido romántico del monstruo que renuncia a la inmortalidad por amor y cierra el círculo de empatía con el público. ¿Quién no se enternece con ese ser que en nuestro inconsciente aparece como un ser maligno y que se redime por amor? Es algo inesperado en un ser que se supone que no puede sentir. Experimentando esa sensación nueva del amor, se humaniza. Esta historia, sumada a una partitura musical bellísima creada por Ángel Malher, con una puesta dinámica creo que cierra todo como un ejemplo de lo que es una obra de teatro musical.

- Hay algo místico que se generó con este musical desde su debut, la forma que se creó, luego debutó y regresó varias veces luego a escena. ¿Lo sentís de esa manera también como artista, siendo parte del elenco original?

- Yo me siento parte de eso. Sé que soy parte del éxito de este musical siendo el único protagonista que tuvo y que la gente me identifica con Drácula y eso me llena de alegría y orgullo. La gente me sigue esperando a la salida del teatro y me agradece por lo que hago, que es en definitiva mi profesión. Evidentemente, le llena el alma a todos esta obra y es hermoso ser parte de ese plus que da en el público.

- ¿Cómo sigue la gira?

- Después de Villa Carlos Paz, hacemos una gira que incluye Cipolletti, Santa Rosa, algunas ciudades de Buenos Aires como Trenque Lauquen, General Pico, Coronel Suárez y Junín. También llegaremos a Santa Fe y localidades como Casilda, Rafaela y Venado Tuerto. Luego viajaremos a Mendoza, San Rafael y Tunuyán, y en octubre volvemos al Movistar Arena. La gira finaliza en el norte del país y ya tenemos confirmado que la temporada de verano en Mar del Plata.

DRÁCULA, EL MUSICAL"

Funciones en el TEATRO DEL LAGO



- Viernes 29 de julio a las 21 horas

- Sábado 30 a las 22 horas

- Domingo 31 a las 19 horas

ENTRADAS EN BOLETERÍA DEL TEATRO DESDE $4.000 a $5.500; en edenentradas.com.ar o al 03541-425310.