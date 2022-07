El puntero Belgrano juega de local ante Independiente Rivadavia de Mendoza

Belgrano, puntero con ocho unidades de ventaja sobre Instituto y un partido pendiente, será local ante Independiente Rivadavia, de Mendoza, en un de los 14 partidos a jugarse este miércoles en la continuidad de la 26ta. fecha de la Primera Nacional.

El encuentro comenzará a las 21.35 en el estadio Julio César Villagra, el el Gigante de Alberdi, será arbitrado por Nazareno Arasa y televisado por TyC Sports.

Belgrano es puntero con 55 unidades y está a ocho del segundo Instituto, con la salvedad de que el "Pirata" tiene pendiente su partido del sábado pasado por la 25ta. fecha como visitante frente a Quilmes, que se postergó a causa de la niebla.

Belgrano, que con paso seguro se encamina hacia la Liga Profesional, de local está realizando una muy buena campaña con 12 cotejos disputados y 11 triunfos y un empate (ante Estudiantes de Río Cuarto) alcanzando un 95 por ciento de eficacia.

La fecha en la Primera Nacional comenzó este martes a la noche con el partido que Estudiantes de Buenos Aires le ganó a Brown de Adrogué por 1-0 con un gol anotado por Elías Alderete, y continuará de la siguiente manera:

Este miércoles

A las 15: Villa Dálmine-Quilmes; Temperley-Alvarado; Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Nueva Chicago; Deportivo Riestra-Ferro y Flandria-Almagro.

A las 15.30: San Telmo-Agropecuario.

A las 19: Almirante Brown-Deportivo Maipú y Atlético Güemes-Mitre de Santiago del Estero.

A las 19.30: Atlanta-Defensores de Belgrano.

A las 20.30: Santamarina de Tandil-Chacarita Juniors.

A las 21: Chaco For Ever-Tristán Suárez.

A las 21.35: Belgrano de Córdoba-Independiente Rivadavia (por TyC Sports).

Jueves:

A las 14.35: Atlético de Rafaela-Guillermo Brown de Madryn.

A las 15.35: San Martin de San Juan-San Martín de Tucumán.

A las 21.35: Deportivo Morón- Estudiantes de Río Cuarto.

Posiciones

Belgrano 55 puntos; Instituto 47; San Martín (Tucumán) 46; All Boys 42; Gimnasia y Esgrima (Mendoza) y Estudiantes (Río Cuarto) 40; Almagro 39; Brown de Adrogué y San Martín (San Juan) 38; Independiente Rivadavia 37; Deportivo Madryn, Chacarita Juniors, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Buenos Aires 35; Chaco For Ever 34; Deportivo Riestra 33; Brown de Madryn 32; Deportivo Maipú 31; Agropecuario y Ferro 30; Güemes (SE) y Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 29; Mitre (SE) 28; Quilmes y Almirante Brown 27; Atlanta y Alvarado 26; Deportivo Morón, Temperley y Nueva Chicago 25; Tristán Suárez, Sacachispas, San Telmo y Atlético de Rafaela 23; Flandria 21; Villa Dálmine 20 y Santamarina 18.

Fuente: Télam