Flor de la V sobre transodio: “Los comunicados no nos salvan la vida”

La conductora de Intrusos, Florencia de la V, rechazó en su programa los dichos de odio emitidos al aire por el periodista cordobés Miguel Motta. En su programa de televisión “Deportes en Marcha”, que sale por Canal 12, Motta había usado expresiones transodiantes para referirse a la artista y conductora.

“Esta persona en un canal de televisión en un programa de deportes habló sobre algo que yo dije acá en Intrusos, yo me puedo equivocar, pero eso no le da libertad para que me agreda de la manera en que lo hizo y sin que eso tenga consecuencias”, dijo Florencia de la V.

Luego, se refirió a un llamado que recibió desde el Inadi, a través de la referente, Victoria Donda: “Yo me pregunto cómo comunicadora, ¿cuándo van a cambiar las cosas? ¿Cuándo van a cambiar las leyes para la discriminación? Estoy harta de los comunicados, estoy cansada de hablar de un ataque transodiante, siempre termina en lo mismo”.

“¿Por qué mis hijos tienen que soportar y bancarse que digan cosas negativas de su mamá? Porque tenemos un ente como el Inadi que no puede actuar, solo para mandar comunicados. Los comunicados no nos salvan la vida. Yo hablo desde mi lugar de privilegio, pero hay personas que las pasan mal”, expresó y dijo que todavía el colectivo trans pide la búsqueda de Tehuel de la Torre.

“La violencia hacia el colectivo trans sigue creciendo. La provincia de Córdoba tiene uno de los índices mas grande de travesticidios y transfemicidios”, agregó. En la misma línea, criticó el accionar de las federaciones y organizaciones que convocan al colectivo travesti y trans: “Nadie se pronunció. ¿Los derechos humanos para quiénes son? Eso es lo que yo denuncio. Me parece injusto que cuando pasan estas cosas que no se proclamen, nadie acciona”.