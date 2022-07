Juega Belgrano y será local en Santa Fe: más de 15 mil hinchas alentarán al equipo

Más de 15.000 simpatizantes de Belgrano viajaban este miércoles a la mañana rumbo a Santa Fe para presenciar el encuentro que el equipo jugará esta tarde ante Estudiantes de La Plata en la cancha de Unión, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Una importante cantidad de micros y autos particulares trasladaba desde esta madrugada a los hinchas del "Pirata", entusiasmados con el buen momento del equipo del barrio Alberdi, que es líder de la Primera Nacional con 54 puntos, y ocho de ventaja sobre el escolta San Martín de Tucumán.

La ilusión del pueblo "celeste" genera esta importante movilización, similar a la que ocurrió un mes atrás cuando el equipo eliminó a Platense en La Rioja por la instancia anterior del certamen federal, y donde concurrieron unos 20.000 simpatizantes.

Desde el club informaron que se vendieron las más de 15.000 entradas de las que estaban a disposición de sus hinchas, y pidieron que no viajen aquellos que no tengan sus boletos, ya que no se venderán en el estadio.

El buen momento que atraviesa Belgrano en la Primera Nacional, en la que es cómodo líder y principal candidato al ascenso directo, provoca la masiva convocatoria, a pesar de que es probable que el DT Guillermo Farré presente esta tarde una formación con jugadores que no son habitualmente titulares.

Todo indica que Belgrano no será visitante en Santa Fe, ya que la mitad de la cancha de Unión se pintará de celeste y la ilusión de los hinchas es tan fuerte como para no dudar en recorrer los más de 370 kilómetros que separan las capitales de cada provincia.

El juego comenzará a las 16, contará con el arbitraje de Darío Herrera y será televisado en vivo por TyC Sports.

Los de Ricardo Zielinski vienen de obtener el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores (superaron a Fortaleza de Brasil en la instancia anterior que finalizó la semana pasada) y por la Liga Profesional desandan una campaña irregular, ocupan el lote medio de la tabla con ocho puntos, y el domingo pasado igualaron como locales (2-2) ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

El 'Pirata’ cordobés, por su parte, es único líder del torneo de ascenso con una clara ventaja sobre sus seguidores, viene de un triunfo de visitante ante Nueva Chicago y se apresta a recibir el próximo domingo a Deportivo Maipú.

Probables formaciones:

Belgrano: Manuel Vicentini; Ulises Sánchez, Nicolás Meriano, Wilfredo Olivera y Francisco Oliver; Ariel Rojas, Gerónimo Tomasetti e Iván Ramírez o Diego García; Maximiliano Comba, Joaquín Susvielles e Ibrahim Hesar. DT: Guillermo Farré.

Estudiantes (La Plata): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Luciano Lollo, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Franco Zapiola; Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Darío Herrera.

Cancha: Unión de Santa Fe.

Hora: 16.

TV: TyC Sports.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: