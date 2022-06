Giletto: "Teníamos que darnos cuenta que estábamos para más"

Hay jugadores que se hacen fuertes en las difíciles. Salvador Giletto definió con un doble aquella final del Súper 8 que hoy parece lejana. Y en el último partido de la serie contra Zárate donde Independiente de Oliva se llevó el campeonato y el ascenso, fue el goleador. Giletto es de esos que se hacen fuertes en las difíciles.

LA NUEVA MAÑANA dialogó con Giletto, capitán y goleador de Independiente, cuando aún continúan los festejos en la ciudad de la Ruta 9, y empiezan a pensar en el futuro en la Liga Nacional.

-¿Cómo estás después de ganar la final y los festejos?

- Estamos muy satisfechos, las sensaciones son las mejores de una carrera deportiva, al inicio de la Liga no imaginábamos este final. Fuimos haciéndonos muy sólidos y creo que el club como es lo merecía.

-¿Cómo ves el camino recorrido?

- El camino fue muy tranquilo .Pensamos en mejorar. Cuando íbamos viendo para qué estábamos, nos íbamos convenciendo de a poco. El click fue cuando ganamos el Super 8. Teníamos que darnos cuenta que estábamos para más. En el inicio de la serie contra Barrio Parque, Independiente sufrió la lesión de su figura y referente Fernando Martina -campeón de la LNB.

-La lesión de Martina fue un momento difícil, ¿Cómo se ve ahora?

- Lo de Martina fue un golpe duro dentro y fuera de la cancha. Es la figura, es el que guía el camino. Y lo que nos trajo de positivo, es que sacamos todo algo más de nosotros. Nos demostramos que éramos un equipo sólido y agresivo. Con el correr de los juegos sumamos confianza, aunque al principio parecía difícil.

Giletto terminó la Liga Argentina promediando 12.9 puntos y 4.7 rebotes mientras que es uno de los jugadores con mejor porcentaje desde la línea de libres (82.1%).

- Pareció que en la serie final sufrieron menos que en los cruces previos…

- La serie final jugamos muy bien. En los tres partidos fuimos muy fuertes y no los dejamos reaccionar. Dominamos con intensidad y concentración. Hicimos dos juegos de local empezando muy bien y finos. Luego de ahí, en el tercero teníamos que llegar parejos y teníamos la confianza a favor.

¿Cómo te imaginas el futuro, te ves jugando la Liga con Independiente?

- En la Liga, se verá que decide el club como continuará la temporada. Obvio que me gustaría jugarla, aún no hay nada dicho. Es otro momento, ahora queremos festejar. Si me toca jugarla, sería muy lindo enfrentar a equipos como Atenas, Peñarol, y otros históricos. Sería muy grato para cada uno y para el club. Que sea lo que tenga que ser.

- Jugaste una gran Liga y en las finales tuviste un rendimiento superlativo ¿Qué viene ahora en lo personal? (el partido final terminó con 24 pts y 9 rebotes)

- En lo personal, mi objetivo es ser regular en la temporada. De a poco voy mejorando otros aspectos como el manejo de grupo, que me gusta mucho. Entender por donde debe pasar el juego