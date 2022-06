Se subió al podio de la gran vuelta ciclística, con una bici de calle

La gente en su Cruz del Eje lo cruza por la calle y lo alienta.

José Guillermo Gazzila es una persona con discapacidad motriz que recibió en diciembre pasado una bicicleta adaptada de la Fundación Jean Maggi, en la gran entrega de mil bicicletas que llegaron a todo el país.

La Fundación Jean Maggi (www.fundacionjeanmaggi.org) hace una gran tarea entregando bicicletas adaptadas a personas con discapacidad motriz. Estas bicicletas son para recreación y ayudan a la inclusión, no están ideadas para la alta competencia.

Un deportista adaptado que lo vio en la largada no dudo en decirle: “Está loco si va a intentar correr 33 kilómetros con esa bicicleta”.

Gazzilla no solo corrió, sino que se subió al podio y se llevó un premio de 70.000 pesos que entregó la Municipalidad de Córdoba.

En LA NUEVA MAÑANA dialogamos con él, y nos contó detalles de su desafío.

- ¿Cómo te entrenaste para la carrera?

- Venía entrenando duro y parejo, hacía dos horas de gimnasio y cinco de bicicletas que la uso todos los días para mi trabajo.

- ¿Cuál es tu trabajo?

- Desde que la Fundación Jean Maggi me entregó la bici, hago de comisionista local, acá en Cruz del Eje. Te imaginas que con 50 años, no es fácil tener un trabajo siendo discapacitado pero la gente me ayuda mucho, y ando todo el día en la bici llevando pedidos y encargos.

- Contanos de la carrera…

- Fue una carrera fascinante, extraordinaria. Ver tanta gente, fue una cosa de locos. Si bien venía entrenando fuerte, mi expectativa era participar llegar a los 33 kilómetros. No solo era largo sino con muchas subidas. Los demás ciclistas me alentaban , me impulsaban fue una cosa muy solidaria. En esas subidas bravas era increíble cómo el público te empujaba para hacer un esfuerzo más.

- ¿Te imaginaste el podio?

- Quería llegar como te dije, ese era mi objetivo. También representar bien a la Fundación que me había invitado y a mi ciudad. Nunca me imaginé un podio, más viendo las otras bicis que son para alta competencia. Aunque como dicen en la Fundación, lo imposible se intenta. Quiero agradecer especialmente a la Fundación por lo que hacen.