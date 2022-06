Expectativas por la sentencia del crimen vial de Luciano Gassman

La famialia de Luciano Gassman, el adolescente de 16 años asesinado en 2020 en un siniestro vial, pide a la Justicia que condene al acusado bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual, tal como se falló hace 15 días en la causa por el crimen vial de Circunvalación.

Durante el uicio el fiscal Fernándeo López Villagra negó que el caso sea similar al ocurrido con Amoedo y rechazó el cambio de carátula.

"Me quedo con la declaración de Leo Ferreira, el otro pibe que golpeó, textuales palabras: 'Si Luciano no nos pecha, mata a cuatro pibes'", dijo sobre el día del choque el padrastro de Luciano poco antes de la audiencia y agregó: "Me va a quedar siempre la duda si lo hizo a propósito, no tengo cómo probarlo".

El joven murió atropellado en diciembre de 2020 al costado de la Ruta nacional 9, a la altura de la ciudad de Río Segundo. Tenía 16 años y fue arrollado cuando volvía caminando con amigos hacia su casa en Pilar. Luciano logró reaccionar y empujó a sus amigos para que no fueran atropellados pero él no pudo salvarse.

Gonzalo Soria de 29 años, manejaba borracho al momento de embestir al joven de Pilar y luego se dio a la fuga. Está imputado por homicidio culposo agravado por el uso de vehículo automotor que tiene una pena de prisión que varía entre tres años y seis años.

Días atrás, a poco de conocerse la sentencia, la familia de Luciano volvió a hacer público su pedido por que se juzgue el hecho como un crimen vial. Según indicó el padrastro de Luciano en ese momento, Soria "nunca" intentó evadir al grupo de jóvenes que caminaba al costado de la ruta.

"Nuestra lucha va más allá de la muerte de Luciano, va en busca de que cambie, de una vez por todas, el código penal procesal", agregó.

"Fue un crimen"

Este miércoles, las familias de las víctimas del crimen vial de Circunvalación, donde hace dos semanas fue condenado Alan Amoedo, a través de un comunicado se unieron en el reclamo para que se aplique la figura de dolo.

“Una vez más resulta inadmisible e insoportable para la sociedad la interpretación que hace un Fiscal sobre un crimen vial en el que no hay lugar a dudas: fue un homicidio simple”, expresaron y agregaron que al igual que el Crimen vial de Circunvalación, el de Luciano Gassmann no fue un accidente, fue un crimen. "Reclamamos la figura del homicidio doloso para el homicida de Luciano”, indicaron.

En este sentido, opinaron que “cuando Gonzalo Soria decide conscientemente salir a manejar completamente borracho y decide conscientemente acelerar hasta los 116,9 kilómetros por hora en un lugar donde la máxima regulada ¡es de 60! sabe y ha decidido convertir a su vehículo en un arma peligrosa, en un arma homicida”.

“Dice el fiscal Fernando López Villagra que él no puede ‘probar que el imputado se representó la posibilidad de matar a alguien y despreció el resultado’ ¿Nos está diciendo el Fiscal Villagra que cumplir las leyes es optativo o librado a la interpretación (representación) de cada persona? Porque eso no se ‘ajusta a derecho’”, reclamaron.

