Esquivel: "Me gusta jugar más de enganche que por derecha"

El volante ofensivo de Talleres Matías Esquivel tuvo un destacado partido ante Sarmiento de Junín, en el debut en la Liga Profesional. En ese duelo, el DT Pedro Caixinha a diferencias de otros juegos, lo utilizó de extremo por derecha. Generalmente suele moverse como enganche definido o por el centro, pero en este caso, respondió.

A la salida del partido, el propio ex Lanús comentó sobre esa situación: "Yo tengo que jugar y debo rendir donde me lo indiquen. Me tocó empezar por derecha, pude combinar con Toloza y con Matías Godoy, la intención es arrancar por ese lado y después adaptarme. Me ha tocado jugar ahí, conozco la función pero a decir verdad, me gusta más jugar de enganche", contó. "De todas maneras no me molesta jugar por derecha. Es parte del juego y del compromiso del equipo. Uno debe estar para cuando el DT lo necesite, todo sea para ayudar al equipo a ser mejor", añadió.

Matias Esquivel hasta su salida vs Sarmiento:



➜ 2º en amagues comp. [2/4]

➜ 3º en chances creadas [2]

➜ 3º en toques [44]

➜ 4º en pases completados [25/30]



Cada vez más esperándolo a la vuelta pic.twitter.com/KBPbGSjuCR — Lanus Stats (@LanusStats) June 5, 2022

Con relación a Talleres y sus obligaciones de este semestre, comentó: "Es una gran alegría empezar ganando, es importante porque no tuvimos un buen semestre en el arranque del año, en lo que fue el torneo pasado así que siempres es bueno inciar con el pie derecho. Fuimos más que Sarmiento, nos quedamos un poco después de conseguir el gol. Pero de todas maneras Talleres siempre fue superior", cerró diciendo Esquivel.