A 53 años del Cordobazo, invitan al Ciclo "Literatura de lxs trabajadorxs"

El Cordobazo significó, por la movilización de la clase trabajadora y el movimiento estudiantil, un debilitamiento al gobierno militar de Onganía, caracterizado por el cercenamiento de las libertades democráticas y proscripciones políticas.

Ante el 53 aniversario de este acontecimiento fundamental en el devenir de la historia y la construcción de la identidad del movimiento obrero organizado, un conjunto de gremios y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, sede Juan Filloy, organizan el ciclo "Literatura de lxs trabajadorxs".

La actividad está prevista para el 2 y 3 de junio, en el salón de actos de la Uepc, en la calle San Jerónimo 560, y es con entrada libre y gratuita.

"Entendemos por literatura de lxs trabajadorxs, la producción en su más amplio sentido, es decir, como al conjunto de las obras que versan sobre una determinada materia, en este caso: el mundo de lxs trabajadores; la relación entre libros, publicaciones y trabajadores; las lecturas de lxs trabajadores; la literatura obrera; las imprentas de lxs trabajadores, los panfletos y carteles; los libros sobre el Cordobazo y la historia del movimiento obrero. Así también, la pertenencia de lxs trabajadores comprende a su autoría, es decir, a la literatura y a los libros realizados y escritos por obrerxs, trabajadores, militantes sindicales, etc. A lo que habría que sumar al trabajo de lxs escritores y a la literatura como trabajo", explican sus organizadores.

Durante cada encuentro, desde las 17 hs., se realizarán dos mesas-paneles (17 a 19 hs. y 19 a 21 hs.) integradas por representantes de gremios de Córdoba, militantes históricos, escritoras e investigadores; se exhibirá la muestra “Cordobazo… y después” (que contiene páginas y fotografías de las principales portadas y titulares del diario Córdoba de los días previos y posteriores al 29 de mayo de 1969). Y se realizará el “Primer Encuentro de Bibliotecas Sindicales de Córdoba” en el Centro de Documentación «Juan C. Garat» del Cispren (Obispo Trejo 365).

Programación:

Jueves 2 de junio

15:00 hs.: Primer Encuentro de Bibliotecas Sindicales de Córdoba (lugar: Centro de Documentación «Juan C. Garat» – Cispren, Obispo Trejo 365. Única actividad a realizarse fuera de la sede de la UEPC).

17:00 a 19:00 hs. (mesa 1)

1) Ilda Bustos (Secretaria General Unión Obrera Gráfica Córdoba)

2) Manuel Reyes (Secretario General de la Corriente Atilio López – ex Secretario General del Sindicatos de Farmacias de Córdoba)

3) Esteban Carranza (ex Secretario Gremial del sindicato de Motores Livianos Diesel –Perkins)

4) María Teresa Andruetto (escritora, poeta, dramaturga, presente a través de un audio-texto)

19:00 a 21:00 hs. (mesa 2)

1) María Ana Mandakovic (Secretaria General del Cispren, Secretaria de Comunicación de la CTA-A. Docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación).

2) Diego García (Historiador-docente – FFyH-UNC)

3) Juan Carlos Cena (trabajador ferroviario-escritor, exdelegado sindical de la Unión Ferroviaria y de la CGT de Córdoba, ex Secretario General de la seccional Capital Federal de APDFA integrante del Mo.Na.Re.FA)

Viernes 3 de junio

17:00 a 19:00 hs. (mesa 1)

1) Victoria Chabrando (Historiadora-docente, directora del Programa de Derechos Humanos FFyH-UNC)

2) Marco Aurelio Roselli (Director del Instituto Superior “Dr. Arturo Jauretche”, Investigador, editor)

3) Luis Baronetto (exdirigente sindical bancario, escritor, militante por los DDHH, Presidente del Centro Tiempo Latinoamericano – Casa Angelelli)

4) Eugenia Cabral (poeta, dramaturga, escritora, ensayista)

19:00 hs. a 21:00 hs. (mesa 2)

1) Mónica Gordillo (Historiadora-docente – FFyH-UNC)

2) Bibiana Fulchieri (fotógrafa, periodista y docente UNC)

3) Juan Monserrat (Secretario General Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba)

La actividad está organizada por: Unión Obrera Gráfica Córdoba – Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba – Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba – Facultad de Filosofía y Humanidades-UNC – Biblioteca Nacional Mariano Moreno-sede Juan Filloy (Córdoba).