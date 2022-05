Elecciones en Colombia: Gustavo Petro superó el 41 por ciento y habrá balotaje

Los colombianos votaron este domingo el futuro presidente en elecciones históricas, ya que por primera vez una oferta electoral de izquierda tiene posibilidades de llegar al poder con la candidatura del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Petro disputará la segunda vuelta con Rodolfo Hernández el 19 de junio para dirimir quién será el sucesor de Iván Duque, de acuerdo con el preconteo no vinculante que elabora la Registraduría Nacional del país.

El preconteo, que suele presentar cifras certeras o con algún margen de error no definitorio, le otorgó a Petro 41,3% de los votos y a Hernández 28,1%.

Según este conteo, tercero marcha Federico Gutiérrez (derecha), con 23,8%, cuarto el centrista Sergio Fajardo (4,2%) y luego el candidato evangélico John Milton Rodríguez (1,2%) y el abogado Enrique Gómez (0,2%), con 1,7% de votos en blanco.

Petro, de 62 años y ex alcalde de Bogotá, votó en una escuela de la capital y dijo a la prensa que confiaba en que la ciudadanía apoyará "el cambio" que él representa tras décadas de Gobierno de derecha y que votará contra de "la corrupción y el hambre".

"Hay dos alternativas relativamente simples, o dejar las cosas como están en Colombia, lo cual es más corrupción, más violencia, más hambre, o cambiar a Colombia, y dirigirla hacia una perspectiva de paz, de prosperidad y de democracia para el pueblo", dijo.

Gracias Colombia, se cerraron las urnas.



Ahora, a cuidar los votos.#YoCambioColombia pic.twitter.com/0roEiobz2K — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2022

Debate centrado en la pobreza y la corrupción

Las elecciones fueron las segundas desde que el Gobierno firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pero el tema casi no estuvo entre los principales de la campaña, al contrario de la pobreza y la corrupción.

La jornada transcurrió en general con tranquilidad, excepto por tres atentados explosivos contra las fuerzas de seguridad en dos departamentos del sur del país, que dejaron un soldado lesionado, y por la detención de dos personas por infringir las normas electorales, informó el ministro de Defensa, Diego Molano.

Petro es aspirante por Pacto Histórico, una amplia coalición de izquierda que reúne partidos políticos, sindicatos, colectivos originarios y de defensa de las minorías sexuales, movimientos sociales y organizaciones campesinas.

El economista, ex guerrillero del Movimiento-19 y ex alcalde de Bogotá, que no cuenta en general con el respaldo de los medios de comunicación dominantes en Colombia -de histórica relación con la derecha- propone un cambio radical a las y los colombianos.

Los rivales de Petro

El candidato de la derecha tradicional, Federico "Fico" Gutiérrez, de 47 años, ex alcalde de Medellín, se ubicaba en las primeras encuestas, en un segundo lugar de las preferencias de los electores, y en algunos casos, en un virtual empate con el candidato anticorrupción y magnate inmobiliario Rodolfo Hernández.

Hernández, de 77 años, votó en Bucaramanga, ciudad del norte colombiano, donde llamó a "votar en conciencia y por la democracia".

El candidato de centro Sergio Fajardo votó en un colegio en Medellín. Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, quedó en medio de la polarización entre la izquierda y las dos opciones de derecha y vio caer vertiginosamente sus apoyos en los sondeos, hasta quedar incluso por debajo del cinco por ciento.

Los otros dos candidatos que se presentan son el predicador evangélico John Milton Rodríguez y el abogado civil Enrique Gómez Martínez, cuyas cosechas de apoyos en las encuestas apenas sumaron en los sondeos previos uno por ciento del padrón.

En los últimos días retiraron sus respectivas candidaturas presidenciales Ingrid Betancourt (emblemática ex prisionera de las FARC) y el ex gobernador de Antioquia Luis Pérez, cuyas expectativas no eran acompañadas por los sondeos.

Casi 40 millones integran el padrón

Cerca de 38 millones de colombianos fueron los habilitados para elegir en primera vuelta al sucesor de Duque en 110.758 mesas en 12.262 centros de votación en el país.

En total hubo 100.809 mesas de votación distribuidas en todo el país, para que 38.029.475 ciudadanos pudieron elegir el próximo presidente.

A este número, se sumaron 972.764 colombianos residentes en el exterior que ya votaron en sus respectivas ciudades desde el lunes último.

Fuente: Télam

