Racing se trajo un importante punto de Pergamino ante Douglas

El partido merecía un gol. Sin un ganador claro, pero por cómo se agredieron Racing y Douglas Haig en la tarde de Pergamino, alguna garganta se quedó injustamente con ganas.

Fue 0 a 0 y reparto de puntos, resultado que le sirve al conjunto albiceleste para mantener la distancia de su inmediato perseguidor en la cima del Federal A, pero quedó flotando la sensación de que algún gol le hubiera sido más acorde a las acciones en los 90 minutos.

Vale aclarar que si Douglas ganaba, empataba a Racing en la punta. Por eso el resultado no tiene mal sabor de boca para los cordobeses.

El primer tiempo fue un intercambio de acciones, golpe por golpe donde ambos equipos merecieron abrir el marcador. Fue por rachas, las jugadas se iban repitiendo, sin un dominio claro pero con convicción de poder lastimar.

De hecho el local tuvo una clarísima del ex Belgrano César Pereyra y una tapada de Leonardo Rodríguez ante un cabezazo peligrosísimo.

De contra el conjunto de Carlos Bossio pudo abrir con el remate de Leonardo Fernández que salvó Carreras y el gol anulado por inexistente off side a Franco García, tras un remate también de "lei". En "La Academia" se destacaron Pablo López, jugador más pensante, y el panorama de Emanuel Giménez.

El complemento no cambió de tónica, solo Do Campo tuvo una muy clara pero su definición pasó por afuera.

¿Sirve el punto? Sí, para no ceder ante un rival directo por el ascenso. Pero si Central Norte gana ante uno de los peores del grado como Juventud Unida de Gualeguaychú, deberá compartir el liderazgo con los salteños. De todas maneras, en un torneo largo, duro y parejo, no perder de visitante siempre viene bien en el saldo general.