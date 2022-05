Talleres venció a Universidad Católica y toma confianza para los cruces

A pura contundencia, Talleres logró su primera victoria de visitante en la Copa Libertadores de América al superar 1 a 0 en Santiago a la Universidad Católica de Chile, resultado que no modifica su ubicación para la fase de grupos ni en octavos, pero que le da confianza para afrontar lo que viene, al superar a un histórico del máximo torneo continental.

El festejo quedó para esos 500 hinchas que viajaron y resistieron el clima frío en el San Carlos de Apoquindo con el equipo ya clasificado, pero siguiendo la pasión copera a la que buscan acostumbrarse por barrio Jardín.

Talleres jugó sin presiones, liviano en cargas, virtudes que le otorgó la tempranera clasificación a octavos de final. Sin embargo, en los primeros minutos corrió y metió fiel al estilo de Caxinha.

En esos pasajes tuvo dos chances con un remate de Matías Esquivel que desvió el arquero y otra de Girotti. Sin embargo, el local siempre estuvo más fino y logró dos chances netas, con la que tuvo Cuevas y el mano a mano que tapó Guido Herrera ante Marcelino Núñez. Es que el albiazul utilizó a varios jugadores, cuidando lesiones y amonestaciones, pero así y todo fue un problema, porque la obligación era del local.

De hecho, el cotejo fue perdiendo dramatismo y suspenso porque desde Brasil llegaban noticias alentadoras para los chilenos, con la victoria de Flamengo sobre Sporting Cristal, que dejaba al "cruzado" virtualmente clasificado a la Copa Sudamericana.

En el complemento la tónica no fue diferente. Rodrigo Garro por derecha no tuvo más peso y se fue reemplazado y la apuesta era no perder. Sin embargo, en el mejor momento de Universidad Católica, llegó el gol de Esquivel, luego de un despeje imperfecto de la defensa local y del remate directo del ex Lanús para romper la paridad.

Con ese panorama los chilenos tomaron más la posta, fueron más profundos y merecieron llegar al gol, pero Herrera otra vez se convirtió en héroe, tapando un disparo de Tapia y un centro a Fernando Zampedri. Los minutos se consumían, los hinchas de Talleres no paraban de cantar y la alegría cruzó la Cordillera de Los Andes para sumar la tercera victoria en la copa.

Ahora a esperar el sorteo el viernes pero con más confianza, luego de una primera fase importante y por encima de las expectativas, pero sin dejar de soñar.

