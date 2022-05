Ernesto "Carucha" Corti vuelve a dirigir a El Salvador

El técnico cordobés, ex Instituto, retorna a Santa Tecla FC, mismo equipo al que en el pasado hizo campeón de Liga Mayor.

El cordobés Ernesto Corti fue anunciado como nuevo entrenador del Santa Tecla Fútbol Club.

En aquel país "Carucha" ganó un Torneo Clausura y un Torneo Apertura con el Santa Tecla, en uno de esos tuvo a su cargo a talentos como los uruguayos Carlos Bueno y Sebastián "Loco" Abreu.

La última aventura del ex Instituto en El Salvador fue al mando de Águila, equipo donde fue subcampeón para el Apertura 2020.

"Las sensaciones son las mejores, estoy contento por poder volver al Santa Tecla, y la verdad que muy a gusto", le dijo Corti al periodista Robbie Ruud de elsalvador.com; donde, además, contó: "No me contactó nadie de Córdoba. Instituto tiene su entrenador... sí tuve algunos llamados de Guatemala y de algunos otros lugares como Costa Rica. Pero bueno, era todo para cuando finalizaran los torneos... Me decidí volver para El Salvador, a Santa Tecla".