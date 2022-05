Racing tiene el entrenador de arqueros más joven del profesionalismo

Cuando Hernán Medina dejó la conducción técnica de Racing de Nueva Italia para ir al fútbol de Honduras, la dirigencia escogió al entrenador de arqueros Carlos Bossio para que se haga cargo del equipo.

Contaba con experiencia, trayectoria y referencia por su pasado en Estudiantes, Lanús y Belgrano, como para hacerse cargo. Y entonces, a pocos días del inicio del Federal A, el propio "Pichón" designó a quien ocuparía su vacante. Y eligió al joven Marcelo Zampetti, de 22 años, quien se convirtió en el entrenador de arqueros más joven del profesionalismo.

Zampetti ya trabajaba en las divisiones inferiores luego de un paso como arquero en la Primera Local y de repente se encontró entrenando a jugadores de mayor edad. "La designación fue especial, me tomó por sorpresa. El año pasado estaba atajando y de repente me encuentro en un plantel de Primera. Fue algo rápido. Estoy motivado, entusiasmado y agradezco a Bossio por su generosidad", contó a La Nueva Mañana.

"Es un hermoso desafío. Trabajo con comodidad, son todas grandes personas. Me llamó un domingo a la siesta y el lunes ya empecé con todo. Y con tranquilidad. Con los cuatro arqueros tengo una relación bárbara. Hablamos de todo. Les pido alguna devolución después de cada ejercicio para perfeccionar la metodología. Y me tratan con respeto, a pesar de que soy menor que ellos", agregó.

Los arqueros del plantel son Leonardo "Calidad" Rodríguez, Sacha Emmanuel Becerra, Franco Antonioli y Mateo Pierobon. Fue famosa la anécdota del "machete" en la previa de los penales entre Racing y San Lorenzo por Copa Argentina, en donde además de los reflejos de "Calidad" para tapar dos remates, había un estudio previo de los pateadores, armado por Zampetti y el propio arquero.

"Nos vamos corrigiendo, todos estamos con ganas de sumar. Tenemos códigos de arqueros, con relación y respeto mutuo. Uno se va preparando constantemente, charlando con otros entrenadores de arqueros, ya hay vínculos creados, como tuve a Andrés Coronado, quien me enseñó los primeros pasos. Es un referente para mí. No hay que subestimar a nadie. Yo soy joven pero me voy preparando para estar a altura. Es lo esencial, aprender y corregir. Y en Racing encontré el ambiente ideal", con Zampetti.

-¿Sos el entrenador de arqueros más joven del profesionalismo?

-Sí, eso me han dicho. A donde voy me dicen lo mismo. Ni en Primera Nacional, mucho menos en Primera. Es una función que requiere experiencia y me estoy preparando para no fallar. Coronado supo estar en Instituto con Julio Chiarini, con 23 años. Contento con esta posibilidad, agradecido a Bossio y a los arqueros por la confianza.