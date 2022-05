TNT Sports prepara una gran cobertura para la final en el Kempes

Córdoba se prepara para recibir la final de la Copa de la Liga 2022 y todos los ojos del fútbol estarán puestos en el estadio Mario Alberto Kempes. En ese marco, con una cobertura Matchday especial y contenidos digitales, TNT SPORTS, la marca regional de contenidos deportivos de Warner Bros. Discovery, transmitirá, desde las 13, la final que disputarán Boca Juniors y Tigre.

El relato y los comentarios del partido (16.00 h) estarán a cargo de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, respectivamente. El sábado 21 a las 20.30 se emitirá un contenido especial de la LPF, en vivo desde Córdoba.

Ambos conjuntos llegaron a esta final por la vía de los penales. El Xeneize viene de desempatar 6 a 5 contra Racing, tras un encuentro igualado sin goles en tiempo regular. El equipo de Guillermo Battaglia extendió a 11 partidos una notable racha sin derrotas. En los 4 últimos encuentros no tuvo goles en contra. En cuartos de final había derrotado a Defensa y Justicia por 2 a 0.

A su vez, el Matador desniveló 3 a 1 desde los 12 pasos contra Argentinos Juniors después de empatar 1-1, que fue marcado por Alexis Castro. El conjunto de Diego Martínez había logrado el pase a las semis tras un resonante triunfo frente a River, por 2 a 1.

En caso de igualar durante los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios. Si la paridad persiste, se definirá en la tanda de los penales. El ganador se clasificará para la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Ambos equipos reeditarán la final de la Copa de la Superliga 2019: aquel 2 de junio, el Matador de Pipo Gorosito –ya descendido- dio el primer grito de campeón de su historia al derrotar por 2-0 al Xeneize de Gustavo Alfaro, en el mismo escenario cordobés. En la historia profesional, jugaron en 65 oportunidades. Boca ganó 43 veces y Tigre 10. Empataron en 12 ocasiones. El último cruce fue en la Superliga 2018/19: el Auriazul goleó por 4 a 1.

Cobertura Matchday + contenidos digitales

En cada fecha, TNT SPORTS ofrece una cobertura multiplataforma organizada bajo el concepto Matchday, mediante la cual los hinchas pueden vivir toda la jornada -previa y post partido- a través de las múltiples pantallas del canal.

En este caso, el Matchday de la final comenzará a las 13 con Arturo Bulian, Angela Lerena, José Chatruc e Ignacio Bezruk en vivo desde el campo de juego. La cobertura en los hoteles de ambos planteles la realizarán Marcos Bonocore (Boca) y Nicolás Latini (Tigre), más Yiyo Garcilazo en los vestuarios.

Luego, a las 14 Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt, Arturo Bulian, José Chatruc y Jorge Rinaldi darán inicio a su segmento desde la terraza de TNT SPORTS ubicada en el estadio. Ya a las 15.45 Giralt y Varsky se trasladarán a la cabina, con Angela y Bezruk en los bancos de suplentes, para abrir la transmisión oficial del partido. Nicolás Latini estará a cargo de las notas de color y de las entrevistas en el VIP.

En paralelo con lo que suceda en la TV, Marcos Bonocore cubrirá la entrada y los alrededores del Kempes en un Instagram Live. Y en otra de las plataformas digitales, Yiyo Garcilazo y José Chatruc comenzarán a transmitir por Twitch a las 15.

Además, de 15 a 19 habrá transmisión de la previa y el partido a través de CNN Radio Argentina (AM 950 y sus repetidoras en todo el territorio nacional) y plataformas digitales de TNT SPORTS (modo radio, con la cámara de los DTs), con el relato de Diego Olave y comentarios de Fabián Godoy.

Finalmente, a las 20.00 h iniciará TNT VAR, el ciclo de análisis del juego conducido por Juan Pablo Varsky y Arturo Bulian, en vivo desde el estadio.

Importante: Exceptuando el partido, todos los contenidos estarán también disponibles en las plataformas digitales de TNT SPORTS.

Agenda Copa de la Liga – Final

Sábado 21 de mayo

20.30 h (TV)

• Especial en vivo “Final Copa de la Liga 2022”

Domingo 22 de mayo

11.00 h (TV)

• Final Copa Superliga 2019: Boca vs. Tigre (*)

13.00 h (TV + plataformas digitales)

• Previa Matchday

15.00 h (AM 950 + plataformas digitales)

• Previa y partido en CNN Radio

15.00 h (Twitch)

• Reacciones Yiyo Garcilazo y Pepe Chatruc

16.00 h (TV)

• Final Copa de la Liga 2022: Boca vs. Tigre

17.30 h (TV + plataformas digitales)

• Post partido Matchday

19.30 h (TV + plataformas digitales)

• TNT VAR

20.30 h (TV)

• Boca vs. Tigre (Repetición)