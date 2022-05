Guillermo Farré: "No quiero pecar de inocente y creer que soy el lírico"

Belgrano atraviesa un gran momento en el certamen de la Primera Nacional. Lidera el torneo con 34 unidades, producto de 11 victorias, un empate y una derrota. Con un presente de siete triunfos consecutivos. El técnico Guillermo Farré en cada juego está mostrando diversas facetas de sus jugadores, proponiendo, incluso en un mismo partido, variantes de intérpretes y sistemas.

En ese marco, el DT habló del juego con LA NUEVA MAÑANA y contó porqué cambia de jugadores y esquemas en diversos momentos y explicó: "No quiero frustrar a los jugadores y que pierdan confianza porque los pongo de visitante y no pueden hacer el juego; porque se que de local tengo que proponer lo mismo. Voy buscando cuáles son las formas, cómo puedo lastimar al rival. Si veo que hay una cancha en óptimas condiciones como la nuestra o que el rival te permite jugar de una manera en la que nosotros podemos tener una posesión de pelota importante trato de poner en marcha un sistema y si la cancha está en óptimas condiciones haré un juego en el que no suframos tanto en la parte defensiva y que tengamos la posibilidad de ganar".

- ¿Por qué hay jugadores que de titulares a la otra fecha pasan a no estar en el banco de suplentes?

- Porque tenemos un gran plantel y quiero darle rodaje constantemente a todos. Que todos se sientan parte. No me voy a casar con once jugadores, ni con siete suplentes, porque habría cuatro o cinco jugadores de jerarquía que los plancho directamente. Entonces quiero hacer esa rotación. El tema de de titular a no jugar, también, es porque hay características de jugadores que las considero. Por ejemplo un marcador de punta, sino juega de titular por ahí no me vale tenerlo en el banco, por los pocos espacios que hay. Y busco un jugador, quizás, más versátil como lo es Ulises Sánchez, que el sábado me jugo de tres, y me puede jugar de cuatro, de extremo, de interno. Entonces, busco esas alternativas. En el caso del medio ante Almirante Brown buscaba la posibilidad de cerrar el equipo con jugadores de experiencia como Bernardello y Rojas; porque consideraba que en el primer tiempo al poner todo en el campo podía llegar a encontrar la diferencia, y después iba a cerrar en el medio. Y puse a Compagnucci y Sánchez, en principio como para hacer las transiciones por banda y con Hesar para que haga de doble delantero de Pablo (Vegetti). Me voy estructurando porque veo al rival y veo cómo trabajan. No quiero pecar de inocente y creer que soy el lírico y me expongo en el juego. Hay veces que hay que cerrar el partido y tengo la humildad de decirlo, el sábado faltando diez minutos cerré el partido para que termine 1-0, armé línea de cinco. Yo quiero ganar y si ganar es con esa forma, esta vez me permitió jugar los últimos minutos de una manera que en líneas generales no se si quiero jugarlo así, pero me sirvió para ese momento.

- ¿Cuál es la mejor virtud que tiene tu plantel?

- La constancia. Busca, busca, busca. No baja los brazos, intenta por un lado, intenta por el otro. Intenta juego directo, intenta juego de transición, intenta juego de posesión. Tiene versatilidad en el juego y la mentalidad que tienen los pibes de brindarse al máximo siempre. La realidad es que nos hemos enfrentado a distintos rivales y en todos hemos tenido la capacidad y herramientas para poder lastimar.

- ¿Está superando un poco las expectativas de este andar del equipo en el torneo? Porque no es habitual que en la Primera Nacional un equipo gane siete partidos seguidos.

- Nosotros trabajamos el día a día y planificamos el partido. vemos los partidos como una final. Los pibes lo están entendiendo de esa manera. Me encanta que los chicos lo entiendan de esa manera. Al final del campeonato veremos. La realidad es que si queremos al final del campeonato conseguir algo importante lo tenemos que construir desde ahora, y lo han entendido, trabajan durante la semana tranquilos, contentos y predispuestos para el trabajo, se consigue la victoria, se analiza, y se da vuelta la página.