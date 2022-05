Liga Profesional: así quedaron las llaves de los cuartos de final

La Copa de la Liga Profesional 2022 ya tiene a los ocho candidatos que avanzaron a la segunda fase de la competencia, donde se jugará a eliminación directa hasta conocer al campeón.

Tras el final de los partidos que definieron la Zona 1, se espera que los partidos de cuartos se jueguen miércoles y jueves. A

En la jornada del sábado se definió la Zona 2, que ya tenía clasificados a Estudiantes y Boca, y se sumaron Tigre y Aldosivi. Este domingo se resolvió la Zona 1, que tenía a Racing y River, y en la última fecha agregó a Defensa y Justicia y Argentinos. Así quedaron los cruces, con la localía para los que terminaron primeros y segundos:

Racing vs. Aldosivi

Boca vs. Defensa y Justicia

Estudiantes vs. Argentinos

River vs. Tigre

Los partidos se iban a jugar entre el martes 10 y el miércoles 11 de mayo, pero ahora la Liga Profesional evalúa los encuentros se den entre miércoles y jueves. Especialmente, porque en el borrador habían puesto a Boca vs. Defensa el martes, y eso haría que el Halcón llegue con solo 48 horas de descanso.

Fechas de semis y final

Según se informó, las semifinales se llevarían a cabo en Buenos Aires: una en la Ciudad y otra en la Provincia. Se jugarán el sábado 14 y el domingo 15 de mayo en el estadio de Huracán, el Tomás Adolfo Ducó, y en la cancha de Independiente, el Libertadores de América.

En cuanto al partido final, se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el 22 de mayo.

