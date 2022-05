Ochoa vuelve en Belgrano y será titular ante Brown de Adrogué

El lateral izquierdo se recuperó de su lesión y reemplazará a Oliver mañana ante la "Fragata" en Alberdi. Susvielles no llegó a su plenitud física y seguirá Bordagaray desde el arranque.

En Belgrano, el técnico Guillermo Farré dio a conocer la nómina de futbolistas citados para enfrentar mañana en Alberdi a Almirante Brown de Isidro Casanova, procurando mantenerse en la cima de la Primera Nacional y de acuerdo a los protagonistas, se destaca el retorno de Axel Ochoa.

De esa forma, se baja de los citados Gastón Oliver, quien había sido lateral derecho titular el fin de semana pasado ante Villa Dálmine.

Ochoa no jugó en Campana a causa de una lesión pero de acuerdo a los ensayos previos, respondió eficientemente a su evolución. Quien no tuvo la misma suerte es el delantero Joaquín Susvielles, quien aún sigue afectado de un traumatismo en el tobillo de la pierna izquierda por lo que Fabián Bordagaray estará entre los once iniciales otra vez.

También salen del equipo Gabriel Compagunucci, Iván Ramírez (ni siquiera concentra) ni Hernán Bernardello.

La probable alineación que utilizará Farré será con Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Diego Novaretti y Ochoa; Bruno Zapelli, Santiago Longo y Mariano Miño; Maximiliano Comba, Pablo Vegetti y Bordagaray.