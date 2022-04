Compagnucci o Ulises Sánchez, la duda en Belgrano

El DT de Belgrano Guillermo Farré esperará hasta último momento la situación física de los lesionados de cara al duelo del sábado a las 14.10 ante Villa Dálmine, en Campana, en su defensa de la cima de las posiciones de la Primera Nacional. Pero fundamentalmente debe suplir la vacante que dejó el lateral derecho Juan Barinaga, quien fue expulsado al término del partido ante Deportivo Riestra en Alberdi.

De acuerdo a lo trascendido, entre Ulises Sánchez y Gabriel Compagnucci estará el sustituto. A pesar de que ninguno de los dos es lateral derecho por naturaleza. Compagnucci está más habituado por ese sector, ya que Sánchez últimamente lo hace por la franja izquierda.





A su vez hay expectativa con la situación del delantero Joaquín Susvielles. Es que a pesar de la fecha libre, aún no llegó el alta médico, ya que padece un traumatismo en el tobillo, que no le permitió estar presente la fecha pasada ante Deportivo Riestra. De todas maneras, el panorama es optimista. En caso de que no se recupere a tiempo seguirá Fabián Bordagaray.