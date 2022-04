María Galindo llega a Córdoba para presentar "Feminismo Bastardo"

La activista y teórica feminista María Galindo, integrante del colectivo Mujeres Creando de Bolivia, llega a Argentina para presentar su nuevo libro "Feminismo Bastardo", el tercer título que la autora edita junto a cooperativa lavaca.

"Feminismo Bastardo" cuenta con seis capítulos y un exquisito prólogo de Paul B. Preciado que repasa la increíble biografía de María Galindo, las condiciones, formas y sitios en los cuales parió su nueva tesis: la violación a la india como génesis de la poscolonización, y no el mestizaje, para hablar del bastardismo como herencia, saber y desobediencia.

"¿Desde dónde estoy hablando yo? Gorda, lesbiana, terca y feminista. Boliviana, el culo del cono sur. Hablo desde fuera de la academia porque me botaron, porque me vomitaron, porque me humillaron, pero no me traumaron, para nada. Quiero dejar claro que se puede construir pensamiento político, pensamiento teórico fuera de la academia. Es mentira que la academia monopoliza la producción de pensamiento. En el mundo del arte soy una impostora. Me presento como una agitadora callejera, como desempleada crónica, como cocinera", María Galindo.

"Mientras todos seguíamos los ritmos académicos norteamericanos y nos volvíamos queer cuando teníamos que ser queer, hablábamos de performatividad y cambiábamos la palabra sexo por género cuando había que cambiar la palabra sexo por género, María Galindo, ajena a las modas académicas, imaginaba como referente un feminismo que todavía no existía y al hacerlo, inventaba el feminismo del siglo XXI", adelanta Paul B. Preciado en el prólogo.

Más info y cómo conseguir el libro, acá: https://lavaca.org/feminismobastardo/