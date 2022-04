Organizaciones manifestaron su apoyo a Estela Giménez y la libertad sindical

Este martes 12 de abril a las 11 horas, la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de Salud (UTS) de Córdoba, Estela Giménez, declaró en la sede de la justicia laboral (Francisco N. de Laprida 753) en el marco de una causa, que según denuncian desde el gremio, fue armada en su contra.

En ese marco, organizaciones y personas que defienden los derechos democráticos a la protesta y a la organización sindical manifestaron su apoyo a la dirigente gremial y exigieron la absolución de Estela Giménez a la vez que reclamaron el inmediato archivo de todas las actuaciones en su contra.

Según indicaron en un comunicado difundido el lunes, "el Gobierno provincial quiere despedir a Estela Giménez, enfermera en el Hospital de Niños y Secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de Salud. Las autoridades han impulsado una causa en su contra en la justicia laboral, para quitarle la tutela sindical".

"La acusan falsamente de negar la atención de salud a usuarios y padres los días 6 y 7 de diciembre de 2013, cuando se desarrollaba una protesta en el Hospital de Niños para reclamar por la falta de insumos básicos. A 8 años de los hechos y luego de que la denuncia del Gobierno fuera desestimada en la justicia penal, se trata de una clara medida para disciplinar a los trabajadores y sus organizaciones gremiales", expresa el comunicado.

En diálogo con La Nueva Mañana, Giménez contó que además de responder a las afirmaciones formuladas por los abogados de la Provincia, su defensa leyó el listado de testigos, que son 10. "Esto es simbólico, hoy me dijeron que debo ser la primera mujer a la que quieren quitarle la tutela sindical por un protesta en el 2013 para pedir insumos para que nuestros pacientes no estén en riesgo".

"Es disciplinante la causa, ya que gracias a esa protesta logramos que la Provincia cambie la conducta y que los directores de los hospitales no manejen más los presupuestos de los insumos, si no que los maneja el área central del Ministerio de Salud, entonces ahora no nos sobra pero tampoco nos falta como en esa época", puntualizó la delegada gremial.

"En mayo se tomarán las testimoniales de los testigos y veremos lo que este juzgado dictamina. Si es justo, yo seguiré siendo una trabajadora del Hospital de Niños, con mi tutela sindical, y seguiré trabajando en pos de los derechos de mis compañeros y de los cordobeses para que tengan acceso a una salud pública, de calidad, y gratuita", concluyó Giménez.

