Mario Kempes: "Argentina tiene carácter e instinto colectivo"

Una gran fiesta se vivió en el Polideportivo Carlos Cerutti con la presencia del campeón del mundo Mario Alberto Kempes, quien levantó la copa en el mundial '78 en nuestro país. Lo acompañaron sus amigos de vestuario Miguel Oviedo, Héctor Baley y Luis Galván. Y mientras firmaba autógrafos y posaba para miles de fotos, se permitió un diálogo sobre la Selección Argentina de cara al mundial de Qatar, destacando "la personalidad" y el "instinto colectivo".

“Lo importante es que el DT Scaloni armó una estructura con carácter para rodear de la mejor manera a Messi. Lo hace mejor. Es porque antes le tiraban toda la responsabilidad, lo bueno y lo malo. No puede ser uno solo el responsable de todo eso. Ahora todos saben que tienen el mismo grado de responsabilidad y eso arma un compromiso y un instinto colectivo”, expresó el "Matador".

A la hora de referirse a Messi, el oriundo de Bell Ville destacó su postura de ser parte y no tener toda la responsabilidad. "A Messi lo veo más suelto, suma más desde lo colectivo, y no solo desde lo individual. Creo que los jugadores entendieron la nueva idea, de que Messi a pesar de ser el mejor del mundo, es un enorme y espectacular complemento. Y no le tiran ya el peso encima. De esa forma se suma más”, dijo.

Con relación a los objetivos, sobre la "Pulga" remarcó: "Messi todavía tiene esa mochila, esa presión, es cierto pero lo noto con ganas de hacer más historia. Tiene todos los deseos. Y sí él no lleva todo el peso, va a ser mejor para él y para el equipo. No es fácil ser campeón del mundo”.

En la continuidad de la charla opinó sobre estilos de juego: "Es bueno ganar, jugando bien o jugando mal. Pasa que si uno gana jugando mal se puede malacostumbrar. Es cierto. Siempre es mejor tratar de hacerlo con otra lógica, pero uno quiere ganar siempre. De todas maneras, cuando uno gana jugando bien es como que queda sentada la base para el futuro. Es el camino”.

Para cerrar, declaró su postura con relación al estilo de juego del DT Diego Simeone. "¿Cholo Simeone?” Él tiene sus armas y eso es para respetar. Nadie va a negar lo que consiguió. A muchos le gusta ese estilo, a otros no tanto. Quizás no tiene jugadores para jugar de manera vistosa y es más de cerrar espacios y atacar. Es una forma rara, pero es un estilo y le ha ido muy bien de esa forma", destacó el campeón del mundo.

