Las lágrimas de 'Cata' Primo, el abrazo y "la felicidad" de 'Flor' Bonsegundo

La Selección argentina pasó por Córdoba y dejó múltiples sensaciones positivas, más allá del resultado obtenido ante Chile. Unas 15 mil personas presenciaron el juego en el estadio Mario Kempes, en una cifra histórica para el fútbol femenino de esta provincia. Y, dentro de todas esos gratos sabores, hubo dos jugadoras que tuvieron una noche que soñaron cuando eran niñas: Florencia Bonsegundo y Catalina Primo.

Bonsegundo, oriunda de Morteros, y Primo, de Rio Tercero, vivieron en el Kempes una jornada emotiva, ya que estuvieron familiares, amigos y ex compañeras en las tribunas.

Al término del partido, "Flor" se dio un fuerte abrazo con su mamá, mientras que "Cata" lloró en el colectivo cuando estaba llegando al estadio. Ambos momentos fueron narradas por las futbolistas en diálogo con LA NUEVA MAÑANA.

"Las cosas van sucediendo, van pasando y no te das cuenta. Cuando llegué al estadio largué un par de lágrimas. Me emocionó mucho ver a la gente, a gente conocida y que fueron parte de mi proceso. Fue una alegría enorme", expresó la ex Talleres, con pasos en Instituto y Racing de Nueva Italia y hoy jugando en la UAI Urquiza.

Primo, además, agregó: "El fútbol femenino creció mucho. Esto fue hermoso. Cuando yo jugué en la Liga Cordobesa venía sola la familia a vernos jugar, y ahora no es sólo la familia. Viene gente que ni siquiera nos conoce y eso habla del crecimiento notable de la disciplina".

En tanto, Bonsegundo, jugadora del Valencia, narró: "Antes era impensado esto, pero se hizo realidad. Poder jugar en mi provincia, que venga tanta gente, que venga mi familia, fue un honor. Tengo una felicidad que no se puede ni explicar".

"Me di un abrazo con mi vieja, estaban mis hermanos, mi papá, verlo ahí en el himno fue único. Hay que aprovechar esta oportunidad, el fútbol femenino está creciendo y es importante para el país. Vamos por un buen camino", resaltó la talentosa futbolista ante este medio.