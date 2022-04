A 40 años de la Guerra de Malvinas: leer la guerra en la infancia

Especial para La Nueva Mañana

Una nueva guerra aparece en los titulares de los medios. Un nuevo conflicto armado sacude al mundo. No es algo nuevo en la historia de la humanidad, ni en la antigüedad ni en la actualidad. El conflicto bélico es una lamentable constante en nuestro tiempo y nos afecta a todos en distinta medida. Qué tan cerca o lejos estemos o qué tanta resonancia política y económica tenga para nuestro día a día, hará de la guerra un tema del que tengamos que ocuparnos.



En el caso de Argentina, este año se cumple un importante aniversario de la Guerra de Malvinas: 40 años de un hecho clave en nuestra historia.

Cualquier guerra es un complejo entramado de causas y consecuencias funestas: geopolítica, intereses económicos y la muerte rondando alrededor. Temas que afectan de un modo u otro a grandes y chicos.

Ante tal panorama, ¿cómo se hace para abordar este asunto tan complicado con niñas y niños? ¿Qué miradas se pueden encontrar en la literatura sobre la guerra? Ante estas preguntas hice un repaso de libros que tienen este tópico, haciendo foco en aquellos que están pensados para las infancias. Sostiene este artículo la intención de que la literatura sobre temas como este, y en especial en el formato de libro álbum, puede ser un espacio de lectura que genere inquietudes en los pequeños lectores. De nada sirve una obra con el tema explicado y pre-masticado. Hay libros y diversos materiales didácticos para eso, la literatura está para otra cosa.

Encontré tres obras que aportan una mirada distinta, con historias que tratan la guerra, los conflictos bélicos y sus consecuencias de un modo que genere la reflexión en los lectores, ayudando a comprender un poco una situación atroz.

“Waterloo y Trafalgar”, de Olivier Tallec, es un libro álbum solo compuesto de imágenes. En él hay dos personajes vestidos como soldados, uno naranja y el otro azul, enfrentados uno con el otro y distanciados por dos pircas. En la historia que suceden diversas situaciones que los enfrentan y en las que uno y otro entran en conflicto. Aquí se puede ver que, en realidad se vigilan los movimientos del otro y en ningún momento se llega a un hecho violento. No hay indicios de por qué se inicia el conflicto pero, a la vez se muestra que puede ser desencadenado por distintas razones. El desenlace es tan original como paradójico y nos lleva a reflexionar otra vez sobre el origen de los conflictos y ponerlo en cuestión.

“Waterloo y Trafalgar” de Olivier Tallec

(Pípala) 2017

“Como una guerra”, de Andrés Sobico y Paula Adamo, se desarrolla en una tarde de juego entre dos niños. Entre la pelota y los soldaditos de juguete van conversando. Uno le cuenta al otro que su tío estuvo en la guerra y que tiraban tiros como en las películas. El otro mucho no le cree. Aquí la guerra parece ser algo lejano para los niños, algo de lo que cuentan o solo se ve en la ficción pero de lo que mucho no entienden. Esta historia alude a la guerra de Malvinas aunque no se la nombre. Ubica a los protagonistas en el mundo actual, sin guerras recientes o que por su edad no llegaron a experimentar. Por eso las dudas y los cuestionamientos son tan necesarios para motorizar la comprensión de los hechos.

“Como una guerra” de Andrés Sóbico y Paula Adamo

(Ediciones del Eclipse) 2012

Recientemente recomendado y compartido en formato pdf para descarga gratuita por el Plan Nacional de Lecturas en el marco de los 40 años de la Guerra de Malvinas

“Operita de corazones”, de David Wapner y Ana Camusso, es una historia en la que en realidad no se nombra a la guerra. Hay dos personajes que se disputan un corazón de arcilla. En ese conflicto el corazón se rompe pero puede ser reparado. Luego de hacerse daño hay un momento de reflexión y un camino difícil en el que hay que avanzar para llegar a la reconciliación. En la ilustración, los escenarios muestran una ciudad destruida y en llamas que da marco a la situación a la que se alude. El mensaje es muy importante: solo cuando se comprende al otro se puede llegar a resolver las diferencias.

En estos libros se pueden encontrar lecturas diversas. Nada está cerrado ni sentenciado. Cuando se tratan temas de esta complejidad en la literatura es importante que las historias se abran a las inquietudes del lector. En cada uno de estos tres libros el mensaje es de paz y de amor, algo fundamental a transmitir, pero sobre todo son historias que generan preguntas. Nos llevan a pensarnos, a cuestionar el mundo en el que vivimos, con todas sus bondades y con toda su atrocidad. Entender cómo funciona el mundo es tan complejo en la niñez como en la adultez y la lectura que nos desafía, a la vez nos acerca a encontrar algunas respuestas que estamos buscando.

