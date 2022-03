El Presidente y De Pedro participaron de un acto en memoria de desaparecidos

El presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, descubrieron este martes una baldosa en la entrada de esa cartera, en el barrio porteño de San Nicolás, en memoria de Gustavo Américo Varela y Roxana Verónica Giovannoni, trabajadores de ese organismo que fueron detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

"Cada vez que en cualquier lugar de la patria alguien ponga una baldosa, como la de hoy que recuerda a Roxana y Gustavo, allí habrá que estar", aseveró Fernández durante la ceremonia a la que fue invitado por el titular de Interior.

Y afirmó: "Ellos son parte de 30 mil compañeros más que no sabemos dónde están y que todavía siguen reclamando verdad y justicia. Nada es más importante que no olvidar. Si nosotros sufrimos esta tragedia y dejamos que otros tergiversen la historia, sean negacionistas del horror que vivió la patria y ganen disponiéndonos al olvido, nosotros no tendremos perdón de Dios".

De Pedro destacó el trabajo de las organizaciones presentes para garantizar la memoria en el país, y definió: "Hay un montón de compañeras y compañeros que son puente con nuestra generación y que transmiten sus ideas y sus sueños. Nuestros famosos 30 mil están vivos en esos sueños y en una patria justa y soberana".

Acompañaron al jefe de Estado y al ministro del Interior durante el homenaje el secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital, Daniel Catalano; la secretaria General de ATE de la cartera de Interior, Soledad Santellan; y familiares y amigos de los dos trabajadores detenidos desaparecidos.

Gustavo Américo Varela fue secuestrado el 16 de junio de 1977, a los 28 años, en la vía pública, durante un operativo ilegal de detención y posterior desaparición forzada.

Roxana Verónica Giovannoni, en tanto, fue secuestrada a los 23 años, el 28 de febrero de 1977, en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Fuente: Télam

