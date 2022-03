24M en Cordoba: "Es tiempo de discutir una ley que sancione el negacionismo"

"Reclamamos a la justicia no ser cómplice de la impunidad biológica de genocidas demorando expedientes y vaciando de recursos los tribunales", se exigió a través de un documento.

La marcha por el 24 de marzo, que congregó a distintas organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y ciudadanos que concurrieron con sus familias y sus hijos, culminó con un gran acto en avenida Vélez Sarsfield, frente al Patio Olmos.

Allí, referentes de distintas entidades convocantes dieron lectura a un documento titulado: "Por la Justicia, la Soberanía y la Democracia, la Memoria está en la calle".

El mismo señala, entre otras cosas, que la presencia en la calle se había visto interrumpida por "la responsabilidad sanitaria frente a una pandemia que nos obligó a retirarnos temporalmente"; pero expresaron: "la Memoria resurge, se renueva y se proyecta en esta imagen de hoy: un 24 de Marzo colmado de compañeros y compañeras, vecinos, vecinas, niños y niñas, trabajadores y estudiantes con nuestras banderas en alto, como siempre que ha sido necesario. NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!".

"Hoy es imprescindible encontrarnos: Nuestra Patria nos necesita y acá estamos convocando desde los organismos de DDHH que nos formamos sobre los cimientos levantados por esas mujeres valientes que desde la desesperación y el dolor construyeron bases tan sólidas que nadie pudo deshacer. Esas mujeres que pusieron el cuerpo en el reclamo por la Vida, la Memoria, la Verdad y la Justicia con la convicción de que en ello se jugaba el futuro y la democracia", indica el texto que hacía refencia a la lucha de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.

"En estos casi 40 años de democracia, logramos en todo el territorio argentino los juicios por delitos de lesa humanidad, a militares, a colaboradores civiles y eclesiásticos y en eso seguimos hoy: reclamamos a la justicia (en Córdoba) no ser cómplice de la impunidad biológica de genocidas demorando expedientes y vaciando de recursos los tribunales. Las y los familiares, y el pueblo en general estamos atentos a estos artilugios que permiten que mueran impunes, mientras nuestras madres se van marchitando en la espera", enfatiza eldocumento.

Manifiesta además que el colectivo de DDHH también repudió el negacionismo al tiempo que rechazó el Olvido y el Perdón. "Cuando intentaron avalar la teoría de los dos demonios; cuando descalificaron la cuantificación de les 30.000 o intentaron imponer el 2x1. El negacionismo no es ingenuo, responde a intereses políticos de derecha, busca descalificar a quienes exigimos justicia para las víctimas del estado terrorista. Negar el plan sistemático de desaparición de personas debe ser juzgado como delito. Es tiempo de discutir una ley que sancione el negacionismo del terrorismo de estado, poniendo fin a discursos que empañan la calidad democrática", subraya.

El documento prosigue señalando: "NO PERMITIMOS que se pretenda disputar verdades ya instaladas en nuestra sociedad, como el terrorismo de estado, el número de les desaparecides, o el carácter popular de sus luchas. NO ACEPTAMOS que se abran, con intenciones de disputas ideológicas, las discusiones ya saldadas por la mayoría del pueblo argentino. NO CEDEMOS en la búsqueda de los cuerpos de les desaparecides No descansaremos hasta encontrar a les nietes apropiades. ESTAS SON LAS VERDADES QUE NOS FALTAN".

Y continúa: "Hoy el pueblo está en las calles porque esta fecha es de todes y para todes les habitantes del país; es un homenaje a la memoria. En las plazas, en las escuelas, en las fábricas se Reconstruye la historia y surge un ensordecedor: ¡NUNCA MÁS!"

"JAMÁS PERMITIREMOS que el amor, la paz y la libertad de los pueblos soberanos e independientes de América latina sean negociados por mercenarios y representantes del poder concentrado: financiero, empresarial y armamentista. Son los que siempre han sido cómplices de gobiernos que someten, empobrecen y condenan a la miseria a millones de familias, como lo hicieron en la década del ‘90 y en 2015 con la manipulación del voto popular y el engaño de los medios de comunicación cómplices del poder", indica además el documento leído en la noche del jueves.

Por otro lado, se pidió en el documento la "urgente reforma del Poder Judicial" que exigió la democratización de la Justicia. "Apostamos por una Corte Suprema con paridad de género, cuyo acceso sea por concursos públicos abiertos, con representación federal, con una mirada de Justicia por la Vida, anti genocida, con perspectiva de género, ambientalista y sin privilegios Impositivos; que responda a las mayorías y no a los poderosos; que no tenga doble vara ni persiga a los opositores. Por eso exigimos el fin de las y los prisioneros políticos que por trabajar en favor de la dignidad del pueblo han sido privades de sus derechos básicos, condenades por medios de comunicación y con procesos viciados por operadores judiciales".

En ese sentido, se pidió por la libertad de Milagro Sala y todas y todos los presos políticos; y que cesen los casos de gatillo fácil "con la complicidad judicial"; igualdad de derechos para el colectivo de LGTBI+; y basta de femicidios, transfemicidios, y todos los crimenes de odio. "Exigimos trato igualitario, inclusivo y que se sancione a quien no respete las disidencias sexuales", afirmaron.

El documento también hizo referencia a la lucha de las organizaciones campesinas "que siguen viendo sus tierras arrasadas con topadoras por los agronegocios que contaminan y extraen sus recursos y por los emprendimientos inmobiliarios que son causantes de desastres ambientales. Exigimos una política que reglamente la construcción y atienda las causales de inundaciones e incendios".

Otro de los temas que toca el documento es "la infame deuda externa" pidiendo la investigación y el juzgamiento a los responsables de endeudamiento; además reivindica la lucha del movimiento obrero por los derechos conquistados, el pedido por derribar el Sistema Patriarcal "que generó y genera aún infinitas desigualdades sociales"; el reclamo por la falta de control estatal al aumento de los precios de los artículos de primera necesidad; y el pedido por medidas para combatir el hambre y la pobreza con impuestos a la riqueza, al sector financiero y a las mineras,

"No bajemos los brazos en la integración regional; avancemos por un intercambio justo, con la creación del Banco del Sur para no depender financieramente de los pulpos internacionales y porque el imperialismo no descansa ni en nuestra región, ni en el mundo: La OTAN, los fabricantes de armamentos; el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial; los paraísos fiscales y la concentración de la riqueza se asocian en un combo que frena el avance y el desarrollo de los pueblos", indica el documento.

El texto no se olvida de mencionar la guerra que conmueve al mundo: "Rechazamos los flagrantes genocidios cometidos por quiénes se arrogan el poder para decidir por sobre la vida de la humanidad y sobre los destinos de un país".

"Estamos en la calle para honrar la memoria de les 30.000, de les exiliades, de las y los presos y asesinados que lucharon por la unidad Latinoamericana. Y porque queremos construir este puente entre quienes aspiramos a un mundo justo y soberano. La Memoria está en la calle porque todavía hay nietos y nietas por encontrar, tenemos deudas de abrazos y de identidades por recuperar", señala además.

Por último, concluye: "La Memoria está en la calle porque no nos olvidamos del genocidio y robo de las tierras a los pueblos originarios del sur, del norte, del este y oeste del país; de la Patagonia Rebelde, de La Forestal, del Cordobazo, de la Embajada de Israel y de la AMIA, ni del 19 y 20 de diciembre del 2001. No nos olvidamos de quienes saquearon la Patria de San Martín, Belgrano y Güemes. Para ellos también JUICIO Y CASTIGO! La Memoria está en la calle a 50 años de la masacre de Trelew y no nos olvidamos que se cumplen los 40 años de la guerra de Malvinas. Un Estado sin MEMORIA es un Estado sin DERECHOS! POR LA JUSTICIA, LA SOBERANÍA Y LA DEMOCRACIA, LA MEMORIA ESTÁ EN LA CALLE".