Talleres y la Liga Cordobesa, otra vez sin arreglo por el fútbol femenino

Permanece sin solución el conflicto que inhabilita a las jugadoras del albiazul a competir oficialmente. Las partes no logran un acuerdo, a pesar de que se avizoraba un horizonte.

Un nuevo episodio con tintes polémicos se vivió este jueves en el marco de la disputa legal entre Talleres y la Liga Cordobesa de Fútbol, en donde el fútbol femenino del club de barrio Jardín es la parte más perjudicada, ya que no cuenta con la habilitación para participar oficialmente, al igual que las inferiores y la Primera Local. Mientras desde el albiazul avizoraban una solución, desde el organismo cordobés aducen que nunca hubo consenso con el club.

Todo este litigio se originó tras la negativa de Talleres de abonar el 2 por ciento de transferencias internacionales, entendiendo que no corresponde por el apunte de "jugador originario". Y la Liga respondió con duras sanciones que hasta el día de hoy no levantó.

En ese marco, la Liga Cordobesa emitió un comunicado al respecto que reza:

"En virtud de informaciones erróneas o interesadas publicadas en diversos medios y redes, la Liga Cordobesa de Fútbol informa lo siguiente:

Dicha propuesta consistía en que Talleres debía abonar el porcentaje de ingreso de socios a los partidos de AFA, según lo estipulado en el art. 93, inc. b del estatuto luego de lo cual la Liga autorizaría la participación del equipo femenino de Talleres en la Primera C de AFA.

A las 18 horas. se hicieron presentes en la sede de la Liga Cordobesa de Fútbol dos dirigentes del Club Atlético Talleres a quienes se le planteó el acuerdo que anteriormente se le había hecho conocer a Héctor Campana y se acordó que el miércoles a las 8 AM se reunirían los asesores letrados de ambas instituciones para redactar el documento, pero los representantes de Talleres comenzaron a formular planteos que no se habían hablado previamente, por lo que se pasó a un cuarto intermedio.

El miércoles a las 16 horas, uno de los abogados de Talleres se comunicó telefónicamente con el Vicepresidente 2º de la Liga y le anunció que no iban a firmar el acuerdo en esas condiciones.

En virtud de ello, se envió copia del convenio al Sr. Héctor Campana, quedándose a disposición para firmar el mismo tal como fue redactado originalmente y aceptado en principio por las partes.

La intención de la Liga Cordobesa de Fútbol es arribar a un acuerdo con el Club Atlético Talleres. El tiempo está de nuestro lado y hasta el día viernes hay plazo para que nuestro afiliado pueda participar en el certamen que organiza la AFA. Desconocemos de donde salieron las versiones falsas que circulan en medios y redes, pero no es difícil inferir cuales son las fuentes".

COMUNICADO DE PRENSA

En virtud de informaciones erróneas o interesadas publicadas en diversos medios y redes, la Liga Cordobesa de Fútbol informa lo siguiente: pic.twitter.com/PwMRskbfXO — LCF (@LCF_Oficial) March 24, 2022

En tanto, del lado de Talleres, cuentan otra versión de los hechos, responsabilizando a la Liga por la falta de acuerdo: "La Liga dijo nuevamente NO".

"Invitados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba para buscar soluciones y consensuar un acuerdo que permitiera evitar situaciones de discriminación y de vulneración de derechos que se vienen sufriendo; directivos del Club mantuvieron reuniones con representantes de la Liga Cordobesa de Fútbol, con el acompañamiento de autoridades de la Agencia Córdoba Deportes, el Ministerio de Finanzas y del Ministerio de la Mujer".

"Según lo conversado, se consolidó un acuerdo que Talleres envió firmado cumpliendo todo lo acordado y la Liga NO se presentó. La Liga dice NO a la inclusión, el consenso, la modernización y la transparencia. La Liga dice nuevamente que NO a la participación de nuestro equipo de fútbol femenino".

En tanto, el comunicado de Talleres concluye diciendo: "Renovamos nuestro compromiso de cuidar el patrimonio del Club y de seguir trabajando para defender los sueños de nuestras jugadoras".