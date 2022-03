Tras perder el invicto, Belgrano busca un triunfo de local ante San Telmo

El Pirata juega desde las 21.15 y televisado, en lo que será el regreso al Gigante tras haber caído ante Chaco For Ever. El resto de la fecha de la Primera Nacional.

Belgrano, que viene de perder el invicto ante Chaco For Ever, intentará recuperarse cuando reciba este miércoles a San Telmo, en el partido saliente de los 14 que completarán la séptima fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el Julio César Villagra de Barrio Alberdi desde las 21.15, televisado por TyS Sports y con el arbitraje de Bruno Bocca.

Belgrano (13 puntos), dirigido por Guillermo Farré, cayó ante Chaco For Ever luego de un muy buen inicio de temporada con cuatro triunfos y un empate, por lo tanto es hora de rehabilitarse para volver a ser protagonista ante San Telmo (6).

El "Candombero", con Axel Clazón como DT, hace tres fechas que no pierde y busca sumar fecha a fecha para alejarse de los últimos dos puestos de la tabla, aquellos que determinarán los descendidos.

San Martín de Tucumán (13) visitará a Nueva Chicago (8) en Mataderos. El equipo tucumano es otro de los candidatos a ocupar los puestos de privilegio con la dirección técnica de Pablo De Muner, mientras que el "Torito" suma dos triunfos seguidos y va por más, con Alfredo Grelak como entrenador.

En Puerto Madryn Guillermo Brown (12) y Deportivo Madryn (11) protagonizarán el "Clásico del golfo". Gran expectativa en la ciudad chubutense debido a lo bueno que están realizando los dos equipo patagónicos

En el estadio Abel Sastre del Deportivo Madryn se preparara un operativo con 150 efectivos convencionales, 70 miembros de grupos especiales, móviles de la Agencia de Seguridad Vial y personal de tránsito para garantizar que el partido se desarrolle con total tranquilidad,

La programación completa es la siguiente:

A las 15.05: Almagro-Defensores de Belgrano (TV)

A las 15.30: Villa Dálmine-Chaco For Ever

A las 16: Deportivo Madryn-Brown de Puerto Madryn; Alvarado-Brown de Adrogué; Deportivo Maipú-Tristán Suárez y Riestra-Gimnasia de Mendoza.

A las 17.05: Nueva Chicago-San Martín de Tucumán (TV)

A las 20: Ferro-Sacachispas; Temperley-Santamarina y Deportivo Morón-Rafaela.

A las 20.35: Quilmes-Agropecuario (TV)

A las 21.15: Belgrano-San Telmo (TV)

A las 21.30: Gimnasia de Jujuy-Atlanta y Güemes-All Boys.

Posiciones: Posiciones: Almirante Brown 14 puntos; San Martín de Tucumán, Belgrano, Brown (PM) e Instituto 13; Brown de Adrogué y Riestra 12; Deportivo Madryn 11; Chaco For Ever y Almagro 10; All Boys, Deportivo Maipú, Estudiantes (BA) y Estudiantes (RC) 9; Quilmes, Defensores de Belgrano, Chicago, Gimnasia (J), Independiente Rivadavia y Chacarita 8; Alvarado, Sacachispas, Rafaela y San Martín (SJ) 7; Atlanta y San Telmo 6; Gimnasia (Mendoza), Ferro, Santamarina, Agropecuario y Flandria 5; Tristán Suárez, Temperley, Deportivo Morón y Guemes 4; Villa Dálmine 3, MItre (Sgo. del Estero) 2.

Fuente: Télam

