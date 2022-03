Guido Herrera desmintió peleas y rumores en el vestuario de Talleres

El arquero de Talleres, Guido Herrera, salió al cruce al desmentir peleas e internas en el vestuario, sobre todo la supuesta diferencia fuerte que tuvo con el colombiano Emerson Batalla en el entretiempo del duelo con San Lorenzo.

"Es totalmente falso que el grupo está dividido, todos tiramos para el mismo lado. Hay muchas cosas que no se saben. Tenemos un grupo bárbaro. Me llegaron a decir que me agarré a piñas con Batalla, yo pensaba, como pueden saber si ellos no están en el vestuario. Por ejemplo, como voy a decir que ustedes en la radio se agarraron a trompadas si no estoy ahí adentro", aclaró en el programa "Futbolémicos" que se emite en Radio Showports y La Red

"Batalla me hace acordar a Valoyes en sus inicios, tiene que tener su tiempo de adaptación. Quería aclarar el tema, yo nunca me agarré a trompadas con él", comentó sobre el colombiano.

Con relación al flojo momento deportivo y la salida del DT Ángel Hoyos, declaró: "La responsabilidad pasó más por nosotros, las cosas no se dieron. La salida del entrenador fue un mazazo para todos. Sentíamos que lo que hacíamos en las practicas con Hoyos no lo podíamos plasmar en la cancha".

"Con Racing estábamos haciendo un partido muy parejo y ante la primera llegada de ellos fue gol, eso psicológicamente nos afectó y después recibimos una expulsión. Las comparaciones van a estar siempre, ahora tuvimos muchos lesionados y el DT tardó en venir. A Hoyos le tocó remar con lesionados, nos sentimos dolidos los jugadores. Era un cuerpo técnico donde eran excelentes personas", añadió.

"Si perdíamos en Copa Argentina se iba a complicar todo, para salir de este momento tenemos que dar un plus todos. Desde la salida de Cacique todo fue complicado, Guillermo llegó tarde y no pudo hacer la pretemporada que quería, jugadores que se iban, fue un cumulo de cosas", cerró diciendo el arquero albiazul.