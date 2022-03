Yamila Francescato, su historia de fe, que la llevó a ser futbolista profesional

Todo comenzó en Barrio Los Silos, en Vicuña Mackenna, cuando tenía 13 años. Yamila seguía a su hermana Mónica que jugaba en ese equipo y ella también quería jugar al fútbol. Al principio sólo corría atrás de la pelota, pero poco a poco le fue gustando, fue aprendiendo y aprendiendo, creciendo y el camino le fue presentando oportunidades. Todo comenzó en su pueblo y hoy es una de las pocas futbolistas cordobesas que es profesional.

Se llama Yamila Francescato, tiene 23 años, pero toda una historia en el fútbol. Y acá intentaremos conocerla un poco más.

“Jugaba en el equipo de mi hermana y no sabía ni correr, te juro. Corría y me enredaba con las piernas. Era un desastre”, confiesa entre risas.

Pero al tiempo aprendió. Y muy bien. Entonces se le presentó la posibilidad de jugar en San Martin de Vicuña Mackenna. “Me abrieron las puertas del club y tuve mi primera experiencia en cancha de once, y hoy, sinceramente, lo re mil agradezco. Me sirvió mucho, me llevé muchas cosas buenas de ahí”, dice la delantera cordobesa en el diálogo con LA NUEVA MAÑANA.

Y ahí, en ese tiempo, comenzó a gestarse un sueño. Por entonces, parecía imposible.

Soñar no cuesta nada, y más cuando, además, hay fe.

En noviembre de 2017 llegó una posibilidad inédita para una chica del “interior del interior”. Pero ya dijimos que ella es una persona de fe. ¿Cuál fue esa posibilidad? Una prueba durante tres días en el Club Atlético Independiente.

“Hice la prueba, gracias Fernando Olan, una persona que me ayudó mucho en mi crecimiento. Y después me avisaron que el 14 de enero de 2018 tenía que presentarme para arrancar a entrenar con Independiente”, narra.

En Independiente jugó en la Primera B, hizo un gol en el clásico ante Racing Club, logró el histórico ascenso a Primera división y salió campeona.

“Tengo un gran recuerdo de Independiente”, cuenta.

Pero no fue fácil. Lejos, a tantos kilómetros de su familia... siendo muy joven. Y optó por regresar a Córdoba.

A propósito, cuenta: “Me volví. Estuve una campaña en Independiente, salimos campeonas, ascendimos, pero me volví a Córdoba. En Independiente la estaba pasando bien, pero... no tan bien porque estaba muy lejos de mi familia. Me costó bastante despegarme en ese momento... Fue una decisión muy grande... Pero justo me escribe Juan Alberto Loguen para decirme que iba a estar citada a la Selección de Río Cuarto. Decido volverme a Córdoba a jugar otra vez en San Martín. Jugaba en la Selección y en san Martín, y gracias a eso me hicieron una prueba en la Selección argentina. Y también fui convocada. Fue una experiencia muy linda esa, que no me saca nadie”.

No, no existen las casualidades.

Luego, Yami, comenzó a jugar en Belgrano de Vicuña Mackenna, club del que ella es hincha. Y otro sueño más cumplido.

Tras un tiempo en esa institución de su pueblo, surgió nuevamente la posibilidad de retornar al fútbol de Buenos Aires: Argentinos Juniors y Comunicaciones. Terminó eligiendo por las “Bichitas” de La Paternal, que milita en la Primera B de AFA. Jugó ahí hasta diciembre del año pasado.

Yamila sonríe mientras relata su historia. Yamila dice que no cree en las casualidades: es una persona creyente. El Salmos 91:2 es uno de sus preferidos.

¿Qué dice? “Él es mi Dios y en él confío”.

Y con esa fe afrontó sus sueños futboleros.

“Siempre quise ser jugadora de fútbol profesional. Desde que empezaron a llegar cosas buenas para vivirlo fue en lo único que pensé. Y, ahora, gracias a Dios, lo estoy cumpliendo”, relata feliz la cordobesa de 23 años.

Es que sí, desde hace dos semanas es futbolista profesional. Firmó contrato con el Club Comunicaciones, que participa del torneo de Primera división de AFA, que actualmente lideran River y Boca.

“Cuando se terminó mi pase en Argentinos Juniors me habló el técnico de Comunicaciones para que me fuera a probar en diciembre. Fui, me probé y me dieron el sí. Y hace dos semanas me hicieron mi primer contrato profesional. Y esto cambió por completo mi carrera”, explica en el diálogo con LA NUEVA MAÑANA.

- ¿Qué significa para vos, viviendo desde Vicuña Mackenna, ser una futbolista profesional?

- Estoy cumpliendo un sueño. Te pagan por lo que haces. ¿Qué es más lindo que eso? Tiene, también, la “desventaja” que desde ahora en más tengo que estar contratada sí o sí. Cualquier club que juega desde ahora sí o sí me tiene que hacer contrato. Hoy el fútbol femenino está creciendo y hay muchas y muy buenas jugadoras. Esto hará que me tenga que superar día a día, lo voy a usar para eso, para tratar de llegar lo más lejos posible. Siempre digo que se me van a abrir nuevas puertas. No es porque me lo merezca, sino porque lo busco, intento superar mis metas. No me quiero estancar. Siempre que logro algo, digo que puedo más. Soy chica, tengo 23 años, hay mucho por seguir y disfrutar. Todo con la esperanza puesta en Dios, y en el apoyo de mi familia, se hace posible.

Fe

Se aferra mucho a Dios y a su familia. A lo largo de la charla queda expuesta esta situación en ella. Su mamá Wenceslaa es vital en su vida. “Mi mamá siempre estuvo, ella sabe todo lo que hice para llegar donde estoy”, exclama.

A propósito de su fe, hace unos años, jugó una Copa América de Futbolistas Cristianos que se disputó en Colombia. Ella representó a la Selección argentina. “Fue una muy buena experiencia”, narró la futbolista que puede desempañarse como extremo por derecho o por izquierda.

“Yo soy creyente desde chica, me lo inculcó mi mamá y fue lo mejor que me pudo pasar. Participar en ese equipo e ir a Colombia a jugar esa Copa fue muy bueno. Lo que menos me importó en ese momento fue el fútbol, porque la conexión que tuve con Dios fue lo mejor. Hubo un cambio de chip para mí”, resalta la jugadora…

Ya