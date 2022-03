Hoyos no condiciona su continuidad en Talleres si pierde ante Racing Club

En una nueva conferencia de prensa, el DT de Talleres Ángel Guillermo Hoyos analizó el momento del equipo que no tuvo su mejor arranque pero que no tiene en mente renunciar si pierde ante Racing Club el sábado.



"El resultado contra Racing no condiciona mi continuidad. No renuncié cuando hablé con Fassi al final del partido. Yo vivo con Dios, la Virgen y no miento. Es cuestión de tener paciencia y los resultados van a llegar. En cancha hemos visto progresos que no se han traducido en el resultado. Ya llegarán", comentó.



"El proceso de Gago en Racing no empezó con buenos resultados y hoy está en un buen nivel. La paciencia fue la virtud más importante. Enfrentamos al mejor Racing de este tiempo. Estamos preparados para hacer un buen papel", agregó Hoyos.

“Estamos creciendo en la derrota. La paciencia es una virtud y se convive con la prudencia. Este club es muy grande, uno forma parte como DT, jugador activo y de hincha. Es un sentimiento. Todas las adversidades no son casualidad. Se trabaja con la verdad. Yo vivo con la verdad", sostuvo Hoyos en la continuidad de la conferencia.

"La derrota da más tristeza, es duro pero es normal. El crecimiento va a venir", añadió.

Más adelante en el diálogo con la prensa, declaró que : "El temor a una situación es una oportunidad. No se crece en los laureles. Como Ginóbili, Leo Messi, que ganan siempre. Se crecerá en la adversidad. Hay jugadores importantes que están volviendo de los lesionados. La paciencia es virtud y no lentitud".

"Méndez es un jugador importante en la estructura del club. Jugó con Independiente, San Lorenzo, Belgrano, Platense, solamente no jugó con Unión y Newell's. Jugó 4 de 6 partidos", aclaró respecto de su situación contractual del volante, quien en junio podría quedar en libertad de acción.