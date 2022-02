Hoyos habló de la grandeza de Talleres: "Le duela a quien le duela, está entre los grandes"

El técnico de Talleres, Ángel Hoyos, habló en conferencia de prensa sobre la situación del equipo y del flojo rendimiento del equipo, dejando en claro la grandeza de la institución.

"Esta situación la hemos pasado en diferentes países y equipos, y es normal cuando aparecen situaciones de tiempo y resultados negativos. Le duela a quien le duela, Talleres está entre los grandes. Con la gente de bien se camina bien", contó Hoyos, con algo de misticismo.

"Sé el camino para donde vamos. En muchas opiniones hay un rápido pronto. Los resultados te condicionan pero me ocupa mucho seguir creciendo en el desarrollo que venimos haciendo. Las cosas son graduales, no de la noche a la mañana", agregó el ex DT de la Selección de Bolivia y de Aldosivi.

Además, en su análisis, el DT afirmó: "La paciencia no es lentitud. La impaciencia te rodea de ansiedad desmedida que no te deja pensar. Esto es trabajo, confío en el grupo. En la U de Chile, en las primeras cinco jornadas, nos pasó lo que nos pasa ahora".

En la continuidad de la conferencia, agregó: "La gente que se incorporó se ha integrado y estamos en un curso acelerado en ese sentido. A la seguidilla de partidos no la utilizamos como excusa, son las reglas del juego. Esto es fútbol, el pronto del hincha y del periodismo, que todos lo llevamos, se manifiesta y hay que comprenderlo y estar tranquilos porque es normal".

En relación a las lesiones y a los retornos de Santos y Enzo Díaz, comentó: "Santos evoluciona bien y lo mismo Enzo (Díaz). Recuperamos a Girotti que es importante. Hay jugadores que tienen un virus y hay que ver cómo evolucionan".

Para cerrar, redondeó su postura al decir: "Las salidas se manejan con mucha cautela. Ante la presión salimos largo porque no encontramos posibilidad de jugar, pero la intención es salir de abajo buscando espacios. Es un trabajo cotidiano, las relaciones humanas son la clave y el desarrollo de todo grupo. Es un grupo sano, trabajador".