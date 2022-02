Agüero y la chance de sumarse al Cuerpo Técnico de la Selección en Qatar

El ex delantero, recientemente retirado del fútbol profesional, estaría en la delegación mundialista acompañando a Scaloni y al equipo. Restaría definir su rol.

Sergio Agüero, recientemente retirado de la actividad profesional, sigue lo mismo siempre cerca de la Selección Argentina. Como estuvo en el grupo que se consagró campeón de la Copa América, es muy factible que pueda estar en el plantel del combinado que dirige Lionel Scaloni en la cita mundialista en Qatar 2022.

"Al mundial voy a ir. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar. El problema es estar encerrado otra vez tanto tiempo. Existe la idea de incorporarme al Cuerpo Técnico, hablamos con Scaloni y también con Claudio Tapia. Hay que intentar darle una vuelta a ver qué se puede hacer", contó el "Kun" en declaraciones radiales.

"Hablé con Scaloni, él me llamó. Los chicos también. Estamos viendo para tener una reunión esta semana, es intentar darle vuelta para ver qué se puede hacer", agregó el ex delantero ex Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona. "Las ganas de ganar el Mundial están. El equipo está muy confiado. Scaloni encontró el grupo y eso es muy importante para un plantel", agregó.

"No está hablado, estamos viendo para tener una reunión esta semana. Quiero estar en el Mundial. La realidad es que si voy al Mundial voy a estar con los chicos, voy a estar en el entrenamiento. El problema es estar encerrado otra vez tanto tiempo... una cosa es estar jugando, pero jamás fui a un Mundial para divertirme con mi pareja, amigos o familia. Ir al Mundial libre... pienso en eso", añadió el Kun.

Para cerrar el ex Independiente comentó sobre el equipo: "Esta semana vamos a tener una reunión y existe la idea de incorporarme al cuerpo técnico. Hay que intentar darle una vuelta a ver qué se puede hacer. La Selección está muy confiada. Es importante que Scaloni encontró el grupo. Eso ayuda en un torneo corto, tenés tres partidos y después eliminación en el Mundial. Estamos bien. No quiero decir nada, pero estamos bien".