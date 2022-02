Copa Liga Profesional: Talleres perdió sobre el final ante Platense en el debut

El ciclo de Ángel Guillermo Hoyos en Talleres empezó con el pie izquierdo al caer de manera en el tercer minuto de descuento Ante Platense por 1 a 0, en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Un partido sin muchas luces que iba derecho al empate pero una desatención en el final lo dejó sin nada.

El albiazul presentó muchas bajas como Diego Valoyes, Michael Santos y Rodrigo Villagra y sin lugar a dudas lo lamentó en el juego pero igual no supo cerrar el resultado, algo que en lo táctico deberá reconsiderar.

Lo mejor de Talleres se vio en el primer tiempo desde lo estético sobre todo con la ofensiva propuesta que mantuvo el DT Hoyos, con laterales casi de extremos y poniendo mucha gente en ataque. En ese lapso se destacaron Enzo Díaz por su gran capacidad física y algo de picardía de Matías Esquivel. No mucho más. La más clara fue un remate de Federico Girotti que pasó al lado del palo de De Olivera.

El complemento fue pobre. Garro tomó algo de protagonismo aunque abusó de los pelotazos pero en definitiva nunca encontró el equipo la forma de llevar la pelota clara a los delanteros. En ese contexto acomodó el partido Platense, lo equiparó a puro sacrificio pero con poco fútbol y por eso el dueño cayó en una meseta. Hoyos demoró en los cambios aunque tampoco tenía muchos recursos.

Pero no hubo suerte y pagó en el final. El ingreso de Schor en el equipo "Calamar" le cambió la cara y luego de un enganche en una pelota larga por derecha encontró la cabeza de Gonzalo Bergessio que batió a Guido Herrera, para decretar el festejo final. No era un partido para perder pero de todas maneras da la sensación que no tuvo aplomo suficiente y que dista de la vara elevada que dejó la temporada pasada. Y le va a costar.