Hoyos y el optimismo para este Talleres en el campeonato

El técnico de Talleres, Ángel Guillermo Hoyos, habló en conferencia de prensa sobre el arranque de la Copa de la Liga Profesional, valorando la pretemporada y con las ilusiones en alza, a pesar de las bajas.

"Para mí jugar el Torneo de Verano ha sido algo muy importante para conocer el plantel. Me quedo corto si digo que estoy conforme con el equipo. Es un plantel competitivos y estoy muy conforme con la capacidad humana que hay", contestó Hoyos.

Con relación al equipo para enfrentar el domingo a Platense, confirmó las lesiones: "Valoyes y Santos están descartados para el partido frente a Platense. Valoyes y Santos marcaron un camino de Talleres. Buscan su lugar y es de resaltar su compromiso para querer estar siempre".

Sobre los zagueros, no opinó del caso Juan Cruz Komar ni de Enzo Díaz, quien podría ocupar ese sector a pesar de que rinde más de lateral izquierdo. "Díaz lo ha hecho muy bien como marcador central zurdo y nos brinda una alternativa importante de cara al futuro. Nos encontramos que es una posibilidad muy importante y a través del tiempo hay que aprender cosas de la posición. Lo de Komar es un problema individual, yo no me meto. Son problemas individuales. Cuando recibo un plantel lo hago con optimismo. Lo importante es lo que está. Lo que no está, se marchó", declaró.

🔵⚪️💬 Comienza la conferencia de prensa de Ángel Guillermo Hoyos de cara al debut de #Talleres en la #CopaDeLaLiga.



📲 https://t.co/ToTnpDCvWt | @diariomatador pic.twitter.com/EfhVhMYPvx — GOLANDPOP (@golandpop) February 11, 2022

"Estoy muy contento por los chicos que han venido y cómo han venido. Es fantástico. La institución los cobija y les da todo. Ha sorprendido a los chicos mismos", agregó en la continuidad de la conferencia.

"(Cristian) Garro es un jugador que sorprende. Tiene condiciones futbolísticas muy importantes pero tiene un corazón mucho más importante. Lo más importante para mi hoy es el colectivo", agregó.

Con respecto al duelo del domingo, comentó: "Con Platense va a ser un partido hipercompetitivo. Soy muy cauto, trato de ver lo positivo de estos 20 días, pero muy optimista de lo que pueda venir. El tiempo es el mejor testigo de todo. Los caminos me enseñaron que el silencio hace crecer a las personas. Hay que ser prudente".