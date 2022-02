Gran victoria del "Topo" Londero en el Córdoba Open

El tercer preclasificado, campeón de la edición 2019, enfrentará a una de las promesas del tenis argentino. "Siempre me siento cómodo jugando acá", dijo el cordobés.

Ante un buen marco de público en las tribunas del estadio central del Polo Deportivo Kempes, Juan Ignacio Londero (139° del ranking ATP) superó en sets corridos a Pedro Martínez (62°), octavo preclasificado de la cuarta edición del Córdoba Open 2022, certamen que abre la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y se disputa en el Polo Deportivo Kempes.

“Es muy importante contar con el apoyo de la gente, siempre me siento cómodo jugando acá. Mi equipo de trabajo me ayudó en el momento del cierre porque me puse un poco nervioso, pero creo que cerré un gran partido”, valoró Londero, vencedor por 6-3 y 7-6 (3) frente al español, que llegaba de derrotar a Thiago Monteiro en el debut.

El Topo @juanlondero se sacó fotos fotos todos los niños y los curiosos que se acercaron a saludarlo y a felicitarlo por el triunfo ante el español Martínez. @CordobaOpen pic.twitter.com/1b7XNww5I7 — Federico Jelic (@fedejelic) February 2, 2022

Con el triunfo en la jornada del miércoles, el oriundo de Jesús María estiró el record que ostenta en la competencia: los nueve triunfos en el cuadro principal lo posicionan como el máximo ganador de partidos del Córdoba Open.

Es su tercera aparición en cuartos de final: se impuso en 2019 y cayó al año siguiente.

La apertura de la actividad había incluido un entretenido encuentro entre Daniel Elahí Galán (127°) y Jaume Munar (88°). El colombiano exhibió una mayor templanza en los instantes decisivos y se llevó el cupo a cuartos de final con un marcador final de 6-2, 3-6 y 6-1.

“Comencé muy bien, prendido desde el comienzo y firme desde la devolución. En el segundo set bajé un poco la intensidad y Jaume mejoró su juego, a tal punto que dio vuelta la historia. Por suerte pude quebrar en el comienzo del último parcial y me sirvió para encaminar el desarrollo”, remarcó quien logró un hecho trascendental en la historia del tenis colombiano, ya que el triunfo le permitió ser el primer habitante de su país en llegar a esta instancia de un torneo de singles en la Argentina desde Iván Molina en 1975. Hasta el momento, Galán accedió a semifinales en sus dos antecedentes en cuartos de final de un ATP.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Córdoba Open (@cordobaopen)

La pareja conformada por los argentinos Guillermo Durán y Máximo González, cuartos cabeza de serie, comenzó con victoria su campaña. También se disputó el primer encuentro de cuartos de final en la modalidad: los máximos favoritos, el mexicano Santiago González y el argentino Andrés Molteni, batallaron en un tremendo encuentro frente a los italianos Lorenzo Sonego y Andrea Vavassori para imponerse por tres sets. Molteni buscará lograr su segundo título en la competencia, ya que se consagró en 2019 en conjunto con el checo Romain Jebavy.

RESULTADOS DE SEGUNDA RONDA EN SINGLES DEL CÓRDOBA OPEN 2022

(WC) Juan Ignacio Londero (ARG) a (8) Pedro Martínez (ESP) por 6-3 y 7-6 (3)

(WC) Tomás Martín Etcheverry (ARG) a (Q) Nicolás Jarry (CHI) por 2-6, 6-3 y 6-4

(LL) Daniel Elahí Galán (COL) a Jaume Munar (ESP) por 6-2, 3-6 y 6-1