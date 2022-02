En Talleres llegó Gastón Benavídez y esperan a Federico Girotti

El DT de Talleres Ángel Guillermo Hoyos luce un poco más tranquilo ya que desde la dirigencia le ofrecen algo de respuestas en el armado del plantel de cara al inicio de la Liga Profesional. Este lunes fue confirmado como refuerzo el lateral derecho Gastón Benavídez mientras que apunta a adquirir al delantero de River Plate Federico Girotti.

📝 Gastón Benavídez es refuerzo de #Talleres



La Comisión Directiva informa que Gastón Américo Benavídez es nuevo refuerzo del plantel superior de Talleres.



📲 https://t.co/SpVSq3MCfB pic.twitter.com/1eUkKM1WAK — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) January 31, 2022

Benavídez militó la última temporada en Arsenal de Sarandí aunque llegó a préstamo de Estudiantes de Río Cuarto, club dueño de su pase. Tiene 26 años, ascendió con esa entidad del Federal B a la Primera Nacional y llegó a préstamo por un año con opción de compra.

De esta forma Benavídez es la séptima cara nueva del plantel ya que anteriormente se sumaron Federico Álvarez, Tomás Cavanagh, Ramiro González Hernández, el peruano Kevin Pereyra, Rodrigo Garro y Matías Catalán.

Suena con fuerza la chance de sumar a Girotti, delantero que River está dispuesto a negociar ya que no suma minutos de juego. Se habla de la compra de un porcentaje del pase, del 50 o 60 por ciento, por una cifra cercana a los 800 mil dólares. Lo de Franco Soldano está en stand by, ya que no puede igualar Talleres lo que percibe en Fuenlabrada de España. Figura también en los planes el defensor hondureño Danil Maldonado, de reciente paso por Everton de Chile.

