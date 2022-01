Brasil: afirman que las Fuerzas Armadas respetarán elección de Lula

Las Fuerzas Armadas de Brasil respetarán la eventual elección como presidente del líder opositor y exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva contra el ultraderechista Jair Bolsonaro, afirmó el jefe de la Fuerza Aérea, el teniente brigadier Carlos de Almeida Baptista Junior.

Al ser consultado por el diario Folha de Sao Paulo sobre si los militares van a respetar la autoridad de Lula o de otro presidente, el jefe militar respondió: "Lógico, nosotros somos poder del Estado brasileño. Hacer la venia es un símbolo. Cuando entramos a las Fuerzas Armadas aprendemos a respetar la autoridad. Nosotros reconoceremos a cualquier comandante supremo de las Fuerzas Armadas, siempre".

El brigadier Almeida es considerado por los especialistas como el más bolsonarista de los jefes militares que asumieron el año pasado, en el marco de una inédita modificación de los comandos hechas por el presidente ultraderechista, disconforme con la cúpula castrense porque había adherido a los protocolos de prevención frente al nuevo coronavirus.

De todos modos, el brigadier Almeida tuvo definiciones políticas frente a las elecciones de octubre próximo, en las cuales Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), aparece como favorito para derrotar incluso en primera vuelta a Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

"La Fuerza Aérea y las fuerzas en general, estoy seguro, se mantendrán dentro de su objeto constitucional. No tomarán partido, la política no entrará en nuestros cuarteles. No hay ningún incentivo por parte del mando de la Fuerza Aérea. Como ciudadano veo con preocupación lo radicalizados que estamos, esto no es bueno", aseguró.

El jefe de la Fuerza Aérea negó ser un bolsonarista al ser consultado sobre la reacción que tuvo contra la Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado, que habló de presencia de "elementos podridos" dentro de las Fuerzas Armadas que participan del negacionismo gubernamental ante la pandemia. "No (soy bolsonarista), soy comandante de la Fuerza Aérea, represento a una institución", subrayó.

Fuente: Télam

