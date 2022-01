Artime: "Los refuerzos que han llegado fueron consensuados con Farré"

El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, es optimista con el horizonte que se le avecina al club y reiteró: "Con las mismas ganas vamos a ir por el objetivo de volver a Primera División lo más antes posible".

En declaraciones al programa La mesa del fútbol, que se emite por radio Pulxo, el "Luifa" sostuvo: "Yo no le miento a la gente, yo me comprometo a buscar todo, no soy mediocre. Hemos madurado en muchas cosas, y de los errores cometidos hemos aprendido de eso. A la gente de Belgrano no le podemos pedir más nada, siempre responde, por eso se merece una alegría de parte nuestra".

En cuanto al plantel que se está conformando para afrontar la Primera Nacional 2022, el directivo explicó: "Los refuerzos que han llegado fueron consensuados con Guillermo Farré... La situación económica del club hoy es espectacular. Estamos al día y con acreencias por cobrar. Una de ellas es por el Chino Zelarayan y está por entrar algo de Rigoni de San Pablo".

Además, contó: "Lo de (Maxi) Comba está en los últimos detalles... La gente de Newels demora la respuesta de la salida de Alan Aguerre. Igual manejamos otras alternativas de arquero. Queremos potenciar el plantel. Hubo jugadores que funcionaron y otros que no. Pero buscamos la sana competencia... El torneo que se viene va a ser muy duro. Coincidimos con Farré que hay que tener un plantel largo porque el torneo lo amerita".

Por otra parte, sobre la posibilidad de jugar un clásico ante Talleres, Artime explicó: "Tanto nosotros, la Agencia Córdoba Deportes y Talleres queremos jugar un clásico. Si Talleres no clasifica en el torneo que está jugando, puede haber clásico el 28 de enero".