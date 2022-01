Se mantienen en ascenso las curvas de internaciones y decesos por Covid

El 66,2 por ciento de los fallecimientos por Covid-19 en 2021 y 2022 corresponde a personas que no estaban vacunadas. Foto: Prensa de Córdoba

El 66,2 por ciento de los fallecimientos por Covid-19 en 2021 y 2022 corresponde a personas que no estaban vacunadas. Foto: Prensa de Córdoba

El Ministerio de Salud actualizó el informe de la situación epidemiológica de la semana 2 de 2022 por Covid-19 en la Provincia de Córdoba, la número 106 desde el inicio de la pandemia. Este reporte es elaborado en base a los datos notificados hasta el momento de corte, por lo que la información puede variar a medida que se actualice la carga en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), lo que se verá reflejando en el análisis de la siguiente semana.

Al cierre de esta semana –sábado 15 de enero de 2022 a las 24 horas-, la evolución de casos registra una disminución respecto de la semana anterior, de acuerdo con la información notificada hasta el momento. Las curvas de internaciones y fallecimientos se mantienen en ascenso.

En cuanto a la curva de casos, el pico de la segunda ola se registró en la semana epidemiológica (SE) 22 de 2021 y se mantuvo en descenso desde la SE 23 hasta la SE 44, a partir de la cual registró un incremento progresivo. En la tercera ola, el pico de casos se observó en la SE 1 de 2022, en la que superó los 90.000 casos semanales.

Por su parte, la curva de internaciones registró un pico en la SE 24 de 2021 (segunda ola), y luego se mantuvo en descenso hasta la SE 48, en la que comenzó a registrar un incremento progresivo.

En la curva de fallecimientos el pico de la segunda ola se registró en la SE 22 de 2021 y luego se mantuvo en descenso desde la SE 23 hasta la SE 51, momento en que empezó a registrar un leve aumento. Durante 15 semanas consecutivas se sostuvo por debajo de 15 muertes semanales, sin registrarse fallecimientos en las SE 42 y 45. En la SE 1 de 2022 se observó un incremento de muertes, alcanzando un total de 114 semanales.

La semana con mayor cantidad de casos en la provincia fue la SE 1 de 2022, con 94.568 casos, al igual que en el interior (44.228) y en Capital (50.340 casos).

En la SE 2 de 2022 se notificaron 43.322 casos menos que la semana anterior, lo que representa un descenso del 46 por ciento de casos en la provincia entre las semanas 1 de 2021 (94.568 casos) y 2 de 2022 (51.246). Es importante destacar que este valor puede variar debido a la demora de notificación registrada, pero se estima que esta semana mostraría una estabilidad en la curva de casos, con un leve descenso en Capital.

El porcentaje de disminución de casos semanales en Capital fue del 48 por ciento respecto de la SE 1 (24.177 casos menos) y del 43 por ciento en el interior provincial (19.145 casos menos).

Se observa una mayor cantidad de casos en Capital respecto del Interior a partir de la SE 39 de 2021, tendencia que continúa hasta la actualidad.

Desde la SE 45 de 2021, tanto Capital como interior muestran un incremento sostenido de casos. A partir de la SE 50, el aumento es exponencial hasta la SE 2 de 2022, que registra un marcado descenso.

El promedio de casos semanales en estas últimas seis semanas fue de 42.853 casos en el total provincial, de 23.297 en Capital y de 19.556 en el interior.

En tanto, el promedio de casos diarios en los últimos 10 días fue de 8.334 en Provincia, de 4.361 en Capital y 3.974 en Interior. En los 10 días anteriores a esos, el promedio fue de 13.197 en Provincia, 6.955 en Capital y 6.242 en interior.

En lo que respecta al porcentaje de casos en menores de 20 años, si se tiene en cuenta el registro desde el comienzo de la pandemia, este grupo etario representa un 16,8 por ciento del total de casos registrados. Este indicador superó ese porcentaje en la SE 17 de 2021 y continuó ascendiendo hasta llegar al 34 por ciento. Posteriormente, se mantuvo con fluctuaciones, siempre por encima de la media histórica, hasta la SE 51, que registró un porcentaje inferior a la media por primera vez en el período, tendencia que se mantiene esta semana con un 15,26 por ciento.

En relación con los fallecimientos, la SE 2 de 2021 finalizó con un total de 7.221. Si observamos los fallecimientos por mes, junio de 2021 fue el mes con mayor porcentaje, registrándose el 18,25 por ciento del total de personas fallecidas. En 2020, el mes con mayor porcentaje fue octubre de ese año, con un 15,30 por ciento. En cuanto a los últimos meses, octubre de 2021 registró un 0,25 por ciento del total de fallecimientos, noviembre un 0,11 por ciento, diciembre 0,26 por ciento y, en lo que va de enero de este año, un 2,09 por ciento.

Por otra parte, el 66,2 por ciento de los fallecimientos por Covid-19 en 2021 y 2022 corresponde a personas que no estaban vacunadas.

Cabe aclarar que la información sobre fallecimientos se encuentra en permanente revisión y, de acuerdo con la evaluación de criterios, se reclasifican según corresponda.

Otros indicadores

La semana epidemiológica 02 de 2022 finalizó con un total de 781.190 casos confirmados de coronavirus en la provincia, de los cuales 83.344 casos continúan activos (43.608 en la Capital y 39.736 en el interior), con un porcentaje del 81,65 por ciento de personas recuperadas.

El RO -el número o ritmo de reproducción promedio de casos nuevos-, el principal indicador epidemiológico, finalizó la SE 02 con un valor de 0,85, inferior al registrado la semana anterior.

En lo que respecta a los principales indicadores de riesgo, la semana SE 02 muestra tres en riesgo alto: razón de 1,4 (incidencia de los últimos 14 días comparada con los 14 días posteriores), incidencia de 3838,97 (casos nuevos en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes) y positividad, que esta semana se incrementó a 29,7 por ciento (testeos positivos en los últimos 7 días sobre el total de testeos en ese período)

También se observa un indicador de mediano riesgo: oportunidad de consulta de 3 días (días promedio desde el inicio de síntomas hasta la consulta del paciente de los últimos 7 días) y otro de bajo riesgo: el porcentaje de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19 que, al terminar la SE 02, registró 811 personas internadas, lo que representa un 23,15 por ciento del total de camas de los sectores Público y Privado de la provincia Córdoba.

Otros indicadores de relevancia son el porcentaje de personal de salud que adquirió la infección, que representa un 1 por ciento del total de casos y la tasa de letalidad, que continúa descendiendo y esta semana mostró un porcentaje del 0,92.

Actualmente, en el 88 por ciento de los casos se pueden identificar el nexo de transmisión de la enfermedad y la mayoría de las infecciones se adquieren dentro del ámbito de los vínculos más cercanos.

En esta línea, es importante destacar que del total de contactos estrechos no convivientes de casos positivos registrados en la ciudad de Córdoba, el 67 por ciento refirió esta semana haberse contagiado en un entorno domiciliario.

En lo concerniente a casos activos en los barrios de la ciudad de Córdoba, el informe indica que la mayor concentración se observa en la zona central de la Capital y que, a la fecha, un 82 por ciento de los barrios presenta casos activos, lo que muestra un descenso del 0,4 por ciento en relación con la semana anterior. Por otra parte, el 52 por ciento de los barrios tiene más de 10 casos de Covid-19.

En la SE 2 el incremento más pronunciado se observó en la categoría de barrios con más de 100 casos activos. Además, 32 barrios tienen más de 200 casos activos y seis barrios registran más de 700 casos activos.

Testeos y vacunación

En relación con los estudios, en las últimas cinco semanas se realizó un total de 974.696 testeos, con un promedio de 194.939 semanales. La semana epidemiológica con mayor testeos fue la SE 2, con un total de 305.372 testeos.

En cuanto a la cobertura de vacunación contra la Covid-19, hasta el martes 18 de enero de 2022, se observa un porcentaje de vacunación del 91,3 por ciento en la población objetivo (mayores de 3 años de edad) con una sola dosis, de 81,3 por ciento con dos dosis y de 22,5 por ciento con tres dosis. El grupo etario con mayor proporción de población vacunada corresponde al grupo de 70 a 79 años, que registra un 100 por ciento de cobertura de primera dosis, un 96,69 por ciento en segunda dosis y un 71,92 por ciento en tercera dosis.

Con relación a la población mayor de 18 años, estos porcentajes son del 94,9, 87,6 y 29,3 por ciento, respectivamente. Si tomamos solo a la población de 12 a 17 años, estos porcentajes son del 90,6, 72,8 y 0,6 por ciento, respectivamente. En niños y niñas de 3 a 11 años, último grupo etario en iniciar la estrategia de vacunación, los porcentajes son del 72,9, 53,7 y 0,3 por ciento, respectivamente.

Un dato relevante que se desprende del informe epidemiológico de esta semana es que del total de personas vacunadas (3.305.532), el 8,5 por ciento (281.723) contrajo Covid-19 luego de dos semanas de haberse vacunado. De esas 281.723 personas, el 24,5 por ciento (69.021) contaba con una dosis, el 68,8 por ciento (193.801) con dos dosis y el 6,7 por ciento (18.901) con tres dosis.

Por su parte, del total de personas vacunadas (3.305.532), 1.567 contrajeron Covid-19 después de dos semanas de haberse vacunado y fallecieron, lo que representa un 0,05 por ciento del total. De esas 1.567 personas, un 71,7 por ciento (1.123) contaba con una dosis, un 26,5 por ciento (415) con dos dosis y un 1,8 por ciento (29) con tres dosis.

Si se observa la curva de casos por mil habitantes según vacunación en la provincia de Córdoba, al 31 de mayo de 2021 (durante la segunda ola) la cobertura de vacunación con esquema completo era del 6,87 por ciento, mientras que la tasa de incidencia entre los vacunados fue de 0,93 por mil habitantes y entre la población no vacunada fue de 1,52 por mil.

Al 15 de enero de 2022 (tercera ola), la cobertura de vacunación con esquema completo era del 80,80 por ciento, mientras la tasa de incidencia entre los vacunados fue de 0,52 por mil y en la población no vacunada de 1,49 por mil.

Si se observa la curva de fallecimientos por cien mil habitantes según vacunación, al 3 de junio de 2021 (pico de muertes, segunda ola) la cobertura de vacunación con esquema completo era del 6,96 por ciento, mientras que la tasa de mortalidad entre las personas vacunadas fue de 0,76 por cien mil y en la población no vacunada de 1,90 por cien mil.

Cabe aclarar que, a dicha fecha, el 89 por ciento de la población vacunada correspondía a mayores de 60 años o a personas con comorbilidades, quienes tienen mayor riesgo de enfermar gravemente por Covid-19.

Al 15 de enero de 2022 (tercera ola), la cobertura de vacunación con esquema completo fue del 80,8 por ciento, mientras que la tasa de mortalidad entre los vacunados fue de 0,16 por cien mil y en la población no vacunada de 1,92 por cien mil.

El 97,8 por ciento de las personas fallecidas que contaban con al menos una dosis de vacuna contra la Covid-19 presentaba comorbilidades y la mediana de edad es de 75 años.

Medidas de prevención

“En esta tercera ola venimos registrando el pico de casos más alto desde el comienzo de la pandemia, pero el análisis de la información nos está mostrando la efectividad de la estrategia de vacunación para reducir casos graves y muertes por Covid-19”, indicó Laura López, jefa del Área de Epidemiología,

López aclaró: “Si comparamos los datos de las diferentes olas, en las 15 semanas que duró la primera, se registraron más de 100 mil casos; en las 22 semanas que duró la segunda, más de 300 mil y, en las seis semanas que han transcurrido en esta tercera ola, más de 200 mil casos. Sin embargo, la tasa de letalidad es cada vez menor a medida que aumenta la cobertura de vacunación: 2,04 por ciento en la primera, con una cobertura de vacunación del 0 por ciento; 1,14 por ciento de letalidad en la segunda, con una cobertura de vacunación del 6,87 y un porcentaje de letalidad del 0,07 en lo que va de la tercera ola, con una cobertura de vacunación del 81.80 por ciento”.

En este sentido, la funcionaria recordó la importancia de que todas las personas de 3 años de edad en adelante se acerquen a los vacunatorios a completar su esquema primario (primera y segunda dosis) o refuerzo/tercera dosis, en caso de que corresponda.

“La eficacia de la vacunación también queda clara cuando observamos las curvas de fallecimientos de personas vacunadas y no vacunadas”, explicó López y detalló: “Actualmente, la tasa de mortalidad entre quienes se vacunaron es de 0,16 por cien mil habitantes, mientras que en la población no vacunada asciende a 1,92 por cien mil. Si comparamos con la ola anterior, la misma tasa era de 0,76 por cien mil en personas vacunadas y de 1,90 por cien mil en población no vacunada, pero con el agregado de que, en ese período de la pandemia, el 89 por ciento de quienes habían recibido la vacuna contra Covid-19 era toda población de riesgo (mayores de 60 años y personas con comorbilidades)”.

Finalmente, la funcionaria recordó que “si bien la vacunación es la medida fundamental para reducir los riesgos de enfermedad graveo o muerte, no evita el contagio, principalmente con esta nueva variante, y, por ello, es necesario continuar manteniendo y profundizando las medidas de protección y de cuidado personales: reducir los encuentros sociales y, de no ser posible, realizarlos con un número limitado de personas, al aire libre, con distanciamiento y uso correcto de barbijo de buena calidad (quirúrgico o superior). Si la reunión se realiza en un ambiente cerrado, además, ventilación continua y cruzada”.

En cuanto al desarrollo de diferentes eventos y festivales a realizarse en Córdoba durante la temporada de verano, la jefa de Epidemiología señaló que quienes asistan a esos lugares deben presentar el pase sanitario y utilizar mascarillas de calidad y bien colocadas (que se ajusten correctamente al rostro y tapen desde la nariz hasta el mentón).