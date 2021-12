Consenso fiscal: el Presidente se reunirá el lunes con gobernadores

El presidente Alberto Fernández se reunirá el próximo lunes con los gobernadores de todo el país para avanzar en la firma de un nuevo consenso fiscal.

"El lunes habrá una reunión del Presidente con los gobernadores donde se va a conversar sobre el nuevo consenso fiscal", confirmó esta mañana la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en la habitual rueda de prensa que realiza los jueves en la Casa de Gobierno.

El nuevo consenso fiscal fue analizado por el Jefe de Estado y los 13 mandatarios provinciales que se reunieron esta semana en la residencia de Olivos, en un encuentro en el que se habló de las partidas presupuestarias de cada distrito para el año próximo y se escucharon las expresiones de preocupación de los mandatarios por el rechazo opositor al Presupuesto 2022.

De ese encuentro participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra Del Fuego), además del vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

El borrador de un nuevo consenso fiscal para 2022 comenzó a circular en las últimas horas y el Gobierno nacional espera poder firmarlo el próximo lunes en Casa de Gobierno, tal como adelantó hoy Cerruti, sin más precisiones.

Más temprano, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había adelantado que no firmará el nuevo consenso fiscal.

“La ciudad no va a firmar el consenso fiscal que incluye aumento de impuestos. En la Ciudad no vamos a aumentar impuestos por eso mismo no vamos a firmar el consenso fiscal”, había señalado previamente Rodríguez Larreta esta mañana, durante una conferencia de prensa que brindó en el nuevo centro de testeo de Costa Salguero.