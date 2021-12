Este verano Villa Carlos Paz se prepara para recibir una vez más a Los Can Can. El espectáculo propone un gran despliegue de talento y puesta en escena donde el espectador podrá disfrutar de una combinación refinada de transformismo, humor, canto, baile y fonomímica en una presentación para todo público.

Elegancia, humor sano, delicado diseño de vestuario, pelucas y maquillajes, además de una estudiada puesta en escena tecnológica innovadora serán las características de un show totalmente nuevo donde la alegría y la diversión serán cómplices del público y los artistas.

Con la fuerza de L10 PRODUCCIONES esta temporada Los Can Can estarán en el emblemático y mítico Teatro Bar de Villa Carlos Paz. (Av. General Paz 27).

El acompañamiento y elección del público durante estos 10 años generó que esta temporada la compañía redoble la apuesta, presentando una revista musical en dos funciones diarias de martes a domingos.

El elenco de esta temporada de Los Can Can está integrado por: el actor y capocómico Damián Sarfatti (creador y director de la compañía), Joaquín Blanco (socio creador, voz, asistente de dirección y estilista), Fernando “La Fer” Muraro (transformista, tercer año en la compañía), Lu Berecibar (bailarina de trayectoria internacional y gimnasta), Jona Martini (bailarín del ballet estable del Teatro del Libertador), Greta Berghese (actriz de gran trayectoria en teatro y participación en festivales internacionales) y Nico Arellano (actor transformista, ex integrante del grupo Caviar).

El estreno está previsto 25 de diciembre, con funciones de martes a domingos a las 21.30 y 23.30 en Teatro Bar (Av. General Paz 27)

Instagram: @loscancan

Quiénes somos

Los Can Can es una compañía teatral cordobesa, dirigida por Damián Sarfatti, quien junto a Joaquín Blanco - voz, asistente de dirección y estilista de la compañía- recorren el escenario teatral de la ciudad de Córdoba y el país desde hace más de una década.

Año tras año, la compañía presenta un espectáculo diferente durante la temporada teatral de Villa Carlos Paz, convirtiéndose en el clásico cordobés de la Villa que miles de turistas eligen una y otra vez.

Su espectáculo se caracteriza por el humor para toda la familia, representado por la figura principal de la compañía: el capocómico Damián Sarfatti, y por el despliegue en escena de Joaquín Blanco y una serie de excelentes artistas, entre ellos humoristas, vedettes, acróbatas y bailarines. Un espectáculo que entrelaza el humor, la música, el baile y la destreza, con una inusual y brillante puesta de escenografía y vestuario.



Reconocimientos y premios

Los Can Can han sido nominados y premiados con diversos galardones: la temporada de verano 2021 ganaron el Carlos al Mejor Espectáculo de Variedades y el Carlos a Figura Destacada, otorgado a su bailarina, y fueron nominados a un Premio Carlos a Mejor Producción Cordobesa.

A la vez, la compañía ha sido distinguida en varias ocasiones: el Concejo Deliberante de Córdoba hizo entrega de un beneplácito a la compañía el pasado 23 de abril, por su innovación artística, la visibilidad de los derechos del colectivo LGBTIQ+ y su compromiso comunitario; y han sido reconocidos como Visitantes Ilustres y Elenco Destacado en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires.

También, en el año 2021, la Legislatura de la Provincia de Córdoba les entregó un reconocimiento y beneplácito como compañía destacada de la provincia por su labor y calidad artística.

Sobre L10 Producciones

L10 Producciones es una productora cordobesa que desde hace 8 años se dedica a la creación de contenidos teatrales, impulsando artistas y compañías. Desde entonces es llevada adelante por emprendedores jóvenes, con ideas innovadoras y apostando constantemente a productos de calidad.

Desde el año 2016 y de la mano del productor general Julián Bondone producen a Los Can Can, compañía que a lo largo de estos años se ha consagrado en el clásico cordobés en la ciudad de Villa Carlos Paz.