La Legislatura de San Juan aprobó la eliminación de las elecciones PASO

El Frente de Todos sanjuanino que lidera el gobernador Sergio Uñac aprobó de manera exprés en la Legislatura un proyecto que modificó el Código Electoral local y eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia, lo cual desató quejas de la oposición.

El oficialismo hizo valer su mayoría en el parlamento sanjuanino y aprobó la iniciativa, que fue resistida por Juntos por el Cambio y por un sector minoritario del peronismo que se identifica con el antecesor de Uñac, José Luis Gioja.

Según trascendió, la idea de Uñac, además de eliminar las PASO, es también introducir la Ley de Lemas y las listas colectoras, con la mira puesta en 2023 y luego de haber ganado por solo un punto los comicios legislativos del mes pasado frente a JUntos por el Cambio.

Para eso, el oficialismo sanjuanino necesita de una mayoría calificada que no estaría alcanzando, mientras que para derogar las PASO con mayoría simple es suficiente. La eliminación de las PASO se logró con 23 votos de un total de 36 legisladores.

El apuro del gobernador es porque cualquier reforma electoral debe hacerse 18 meses antes de los próximos comicios.

En reemplazo de las PASO abiertas a todo el padrón electoral, los diputados de Uñac en la Legislatura provincial incluyeron en la ley electoral las primarias partidarias, que no son obligatorias.

"Los candidatos y candidatas que van a participar en las elecciones ordinarias o generales, solamente podrán ser los que resulten electos en los procesos de elección internos partidarios realizados de acuerdo a lo que establece la ley de Partidos Políticos número 815-N y la normativa interna de la agrupación política", remarca el párrafo que el oficialismo insertó en la ley, en reemplazo de las PASO.

Por su parte, Leonardo Gioja, sobrino del ex gobernador e hijo del ex senador nacional César Gioja, sostuvo: "No es serio ni responsable tratar un tema que no sabemos bien de qué se trata".

"Consideramos que, en este momento, no es prioritario ni prudente modificar el sistema electoral, máxime con propuestas que serían volver al pasado, retroceder para usar sistemas perimidos y engañosos como son la ley de lemas y el sistema de listas colectoras, que confunden y además son cuestionados en su legalidad y en su calidad", advirtió, por su parte, Juntos por el Cambio a través de una nota.

Fuente: NA.