La lista de los ganadores del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

La 36ta. edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que comenzó el pasado 18 de noviembre y este sábado entregó su palmarés, distinguió a la película "Hit the Road”, del iraní Panah Panahi con el Premio Astor Piazzolla a la Mejor película del certamen.

A su vez, el jurado de la Competencia Internacional, integrado por Paz Encina, Mitra Farahani, Aurélie Godet, Haden Guest, y Federico Veiroj, otorgó los Astor Piazzolla de Plata a Miguel Gómes y Maureen Fazendeiro, como Mejor Dirección por su trabajo en Diarios de Otsoga, a Candela Recio y a Zelda Adams por sus actuaciones en Quién lo impide y Hellbender.

La lista de los premiados:

Premios Astor Piazzolla a la Competencia Internacional

Mejor Largometraje: “Hit the Road de Panah Panahi”

Premio Especial del Jurado: “What Do We See When We Look at the Sky?” de Alexandre Koberidze

Mejor Dirección: Miguel Gomes y Maureen Fazendeiro, por “Diários de Otsoga”

Mejor Interpretación Ex Aequo para Candela Recio en “Quién lo impide” y Zelda Adams en “Hellbender”

Mejor Guión: Roman Zürcher y Silvan Zürcher, por “The Girl and the Spider”

Mención Especial: “Espíritu sagrado” de Chema García Ibarra

Mención Especial: “Kim Min-young of the Report Card” de Lim Jisun y Lee Jae-eun

Premios Astor Piazzolla a la Competencia Latinoamericana

Mejor Largometraje: “Jesús López” de Maximiliano Schonfeld

Mención Especial: “De todas las cosas que se han de saber” de Sofía Velázquez Núñez

Mejor Cortometraje: “Síndrome de los quietos” de Elías León Siminiani

Premios Astor Piazzolla a la Competencia Argentina

Mejor Largometraje: “Las cercanas", de María Álvarez

Premio José Martínez Suárez a la Mejor Dirección: Agustina Pérez Rial por "Danubio"

Mención Especial: “Noh” de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragone

Mejor Cortometraje:“Engomado” de Toia Bonino y Marcos Joubert

Premios Astor Piazzolla a la Competencia Estados Alterados

Mejor Película: “A Night of Knowing Nothing” de Payal Kapadia

Mención Especial: “Nuclear Family” de Erin Wilkerson y Travis Wilkerson

Competencia en Tránsito

Mejor Proyecto: “Monólogo colectivo” de Jessica Sarah Rinland

Premio de la crítica Joven a la mejor ópera prima latinoamericana

Mejor Película: “Estrella roja” de Sofía Bordenave