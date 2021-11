La Liga vuelve a atacar a Talleres: "Es Don Ramón, no paga la renta"

El presidente del ente local, Alejandro Fernández ironizó sobre el reclamo de ambas partes, en este caso, sobre la determinación del albiazul de no presentar al "Tallerito".

Continúa el conflicto entre Talleres y la Liga Cordobesa de Fútbol. En este caso, el ataque mediático fue parte del presidente del organismo local, Alejandro Fernández, luego de que el club decidiera que el "Tallerito" no juegue la reválida por el descenso, perdiendo la categoría, en represalia de las sanciones recibidas mientras continúan litigando por el pago de los porcentajes de futbolistas transferidos al exterior. En este caso, hizo una analogía con relación a la serie infantil "El Chavo del 9".

"Es un muy buen ejemplo el Chavo del 8, Talleres es como Don Ramón que no quiere pagar su renta", bromeó con chicana Fernández, en Radio Impacto.

[AHORA] Alexander Medina dialoga con los medios de comunicación en conferencia de prensa en la #Boutique de barrio Jardín Espinosa 🎙️ pic.twitter.com/aaS2t2Ohcg — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) November 18, 2021

A su vez explicó la determinación de la Liga ante la postura de no presentar el equipo luego de las sanciones a lo largo de la temporada. "Talleres presentó una nota diciendo que no se van a presentar a jugar la reválida. Es una decisión de ellos el no presentarse a la reválida. Talleres va a descender. Anoche quedó fijado el partido de reválida para el sábado 27 de noviembre".

"Dentro de la nota que presentó Talleres argumenta que no sumaron puntos en el torneo, por lo que no quieren presentarse a la reválida. El partido de reválida se juega con ventaja deportiva para el equipo de mayor categoría, en caso de empate se mantiene el club en su categoría", agregó el máximo dirigente de la Liga.

En la continuidad de la nota, le fue consultado por el pedido para que Talleres no juegue en condición de local en el ámbito de Liga Cordobesa: "Respecto a la nota que presentamos para que Talleres no juegue en la jurisdicción de la Liga, esa nota está en A.F.A. Los tiempos los definen ellos. Creemos que A.F.A. va a darnos la derecha en nuestro reclamo. La Selección Argentina ha jugado en el Kempes y pagaron el porcentaje que corresponde de entradas", apuntó.

Con respecto a lo segundo que se le reclamó en el último pedido a A.F.A. sobre el porcentaje de cada entrada vendida Fernández explicó: "Cuando Talleres cobra cuota social, una parte de esa cuota corresponde a la entrada a la cancha. La Liga cobra por cada persona que ingresa al estadio. El porcentaje que corresponde a la Liga es el 3,5%, así la entrada salga $300 o $1000. Dentro de la planilla de A.F.A. sale detallado que el 3,5% corresponde a la Liga. Esto es muy simple. Está especificado en el Estatuto, en el Artículo 49″.