La 15° Marcha de la Gorra se realizará este jueves en Córdoba

La 15° Marcha de la Gorra se realizará este jueves 18 de noviembre, bajo las consignas "!A la represión ni cabida, 15 años de bronca y lucha colectiva!" y "¡No es un sólo policía, sino que es toda la institución, es todo el aparato armado desplegado para disciplinar!".

"Los nombres de pibxs, de disidencias, de mujeres, de migrantes, de familiares, de trabajadorxs sexuales, de pueblos originarios no son números que llenan planillas de comisarías. No importa cuánto le laven la cara a la institución con cambios en la cúpula o los números de los códigos legales: ¡en Córdoba siguen persiguiendo y deteniendo personas por portación de rostro!. Los cambios contravencionales sólo han servido para una mayor judicialización de lxs pibxs y minorías que viven en sus barrios el amedrentamiento, el verdugueo, y las amenazas de los uniformados", manifestaron los organizadores de la movilización.

📢15° MARCHA DE LA GORRA!



🔥 Hace 15 años se planeaba la primera marcha de la gorra para denunciar a un código de faltas que perseguía y criminalizaba. Nunca dejamos de encontrarnos en las calles porque las problemáticas no desaparecieron, solo fueron cambiando de nombre. pic.twitter.com/UX2LEzGsIM — Marcha de la Gorra Córdoba (@MdlG_Cba) November 5, 2021

Y agregaron: "La gente y las organizaciones vuelven a estar en la calle marchando. Porque la marcha es la acción política que continúa en movimiento, es la que sigue luchando contra políticas estatales de saqueo y hambre, la que exige el desmantelamiento del aparato represivo, la que sigue de pie. La que no olvida, la que no perdona, la que no se reconcilia con represores ni antiderechos".

La movilización se llevará a cabo desde las 17 horas y partirá desde la esquina de Colón y General Paz.