Día de la Militancia: "El triunfo no es vencer sino nunca darse por vencidos"

El presidente Alberto Fernández afirmó que se inicia una "segunda etapa" del Gobierno, que empezará "con toda la fuerza para levantar lo que haya que levantar en Argentina".

"Las urnas de las PASO nos dejaron un mensaje y nosotros escuchamos ese mensaje; también oímos el mensaje de las elecciones del domingo; tengo muy en claro que hay mucho por hacer y hay muchos que están esperando que este Gobierno haga mucho más y lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad de hacerlo", expresó el Presidente, en Plaza de Mayo en el acto por el Día de la Militancia.

Minutos antes, el Jefe de Estado saludó a la Plaza colmada de personas por la fecha, que marcó el regreso del expresidente Juan Domingo Perón al país luego de 17 años de exilio, en medio de cánticos de apoyo al Gobierno nacional.

En este sentido, Fernández aseguró que "militar en política es un enorme acto de amor" y convocó a "estar unidos y traccionar todos para un mismo lado" para "dar inicio a esta segunda etapa de gobierno, en la que empecemos con toda nuestra fuerzas a levantar lo que hay que levantar en Argentina".

Fernández criticó a quienes antes de las elecciones legislativas vaticinaron un estallido en la Argentina o difundieron versiones desestabilizantes y les advirtió que los peronistas "demostramos una vez más", con la Plaza llena, que "no nos han vencido porque tenemos más ganas que nunca". "El Presidente que está acá es que eligió el pueblo", dijo. Subrayó, además, que "el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido".

También pidió alzar las voces "con las convicciones de siempre" y dijo que su mayor aspiración es que "en el 2023 los compañeros del Frente de Todos elijan" al que será el próximo candidato a Presidente.

Sobre la oposición

El Presidente a "construir juntos este país" con sectores de la oposición que "no expresan odio ni boicotean", una línea de acción en la que a su juicio no figuran el ex presidente Mauricio Macri y el dirigente derechista Javier Milei.

"Si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos solo, haciendo negocios y si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado", remarcó.

Sobre la economía

En otro tramo de su discurso, Alberto Fernández afirmó que "el primer objetivo" de su gobierno "es recuperar la economía de una vez y para siempre".

"Este año los sueldos van a ganarle a la inflación y no van a pagar impuesto a las ganancias", dijo, y aseguró y que van a "controlar a los formadores de precios" para cuidar el bolsillo de la gente.

El mandatario ratificó su compromiso para que "la economía funcione al 100 por ciento y el empleo formal resurja" y convocó a la dirigencia del Frente de Todos (FdT) discuta "de frente a la gente, que se abra, que pueda opinar y que encuentre una síntesis que permita avanzar" con las decisiones de gestión hacia adelante.

"Quiero que el tiempo que se inicia no sea un tiempo de silencio entre nosotros", agregó.

Por otro lado, el mandatario consideró necesario "trabajar con mucha firmeza" y "reconstruir las fuerzas de seguridad que, al servicio de la democracia, defiendan a los ciudadanos" y que "persigan a los delincuentes" para que luego sean sometidos a "un juicio bajo el sistema del estado de derecho".