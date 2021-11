A pesar del empate con Brasil , Argentina clasificó para el Mundial de Qatar

Federico Jelic - Especial desde San Juan

La fiesta en San Juan no fue completa. En las tribunas tuvo el color y la euforia de más de 25 almas en el estadio Bicentenario pero el invitado al evento, Brasil, opuso una férrea estrategia táctica para anular el envión de Argentina y por eso terminaron dividiendo puntos, por Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Lionel Scaloni tenía la chance de clasificar anticipadamente al mundial de Qatar 2022 pero terminó nadando en su impotencia, luego de ser neutralizado y superado por momentos.

El clásico de los invictos reeditaban la final de la Copa América y el partido suspendido en San Pablo, con todos los ingredientes extras para que sea un partido, y aunque tuvo buenos pasajes, al final chocaron sus piezas se abrazaron al resultado donde nadie salía perjudicado.

Brasil sin Neymar ni Casemiro potenció otras virtudes colectivas para rodear a un Messi lejos del 100 por ciento desde lo físico. De hecho los de Tite tuvieron las mejores acciones, con las dos opciones de Vinicius, un remate de Cunha y la velocidad de Anthony en el segundo tiempo.

¿Y Argentina? Sin juego interno, no pudo sobresalir y por las bandas tampoco tuvo certezas. Fabinho fue clave en la contención y en no dejar lugar a la imaginación. No apareció Lo Celso, Paredes estuvo falto de ritmo, Lautaro Martínez pidió el cambio por dolencias y entonces quien rescató el juego a puro carácter fue De Paul.

¡Sin diferencias hasta el momento en un encuentro muy parejo! ⚽



⏱ 30' - 🇦🇷 0 🆚 0 🇧🇷#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/lDbsiS4oMS — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 17, 2021

A Messi le faltó ritmo, de hecho activó más desde unos metros retrasados que en zona de gatillo. Brasil fue un muro atrás y con pelotazos a pura transición y velocidad llegó a inquietar más que el local, empujado por su gente. De contra fue punzante y Argentina, a pesar de tener más posesión, no llegó a imponer condiciones.

La clasificación a Qatar 2022 deberá esperar. Está a la vuelta de la esquina, eso sí, y no lo pudo concretar ante el rival de más jerarquía, una real medida para bajar un poco la euforia y ser más mesurado en el diagnóstico. De todas maneras, San Juan fue protagonista de una fiesta y solo faltó el gol.